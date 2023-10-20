2023 FIBA3X3台北挑戰賽將於28至29日在中正紀念堂民主大道開打。FIBA3x3挑戰賽是僅次於FIBA3x3大師賽等級的賽事，也是在台所舉辦的最高層級的FIBA賽事。參賽隊伍來自包括我國的10個國家、16支隊伍，本次賽事觀眾全程免費入場。

FIBA3x3台北挑戰賽，由教育部體育署指導、台北市政府體育局、中華籃協與ABSOLUTE 3x3共同主辦。16支隊伍中有世界排名第2的維也納(奧地利)、第5的阿姆斯特丹(荷蘭)、第9的烏蘭巴托(蒙古)，還有前20名的普林斯頓(美國)、杭州(中國)及馬里湯波列(立陶宛)，將帶來高水準的3x3對抗。

我國則由ABSOLUTE3x3聯盟年度排名前五名隊伍出戰，分別是台南仕安野獸、旗津造船者、彰化中華培訓、台中宏佳火雞及台北戰馬。28日第一天下午1點40分開始將先進行2組資格賽，分組第1隊伍將進入12強賽事，下午4點開始進行12強分組循環賽，取各組前兩名進入29日進行的8強單淘汰賽事。

本次賽事總獎金高達5萬美金，冠軍可獨贏2萬美金，前兩名的隊伍可以取得11月在巴林舉辦的麥納麥大師賽的參賽資格。FIBA3X3台北挑戰賽也是攸關奧運FIBA3x3積分系統10月底封關前的最後一場重要的賽事，各隊一定會用盡全力爭取最好的成績及積分。

FIBA3x3台北挑戰賽場地將比照FIBA3x3高標準來執行，打造一座與奧運及世界盃相同的賽事場地，配合燈光音響、現場MC與DJ，提供給選手和所有觀眾最好的3x3賽事娛樂體驗。

主辦單位並規劃限額免費籃球營由3x3好手們帶領著報名學員體驗3x3打法及3x3場地，現場也會販售ABSOLUTE3x3相關商品。歡迎民眾到場觀賽，全程免費入場，賽事也將透過FIBA3x3 YouTube平台與ABSOLUTE 3x3 YouTube及臉書平台全程網路直播。