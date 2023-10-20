針對民眾黨總統參選人柯文哲質疑國家財政議題，行政院發言人林子倫今（20）日重申，謊言說一百次也不會成真。政府已多次就相關議題進行澄清說明，無奈柯主席仍持續跳針，充耳不聞，甚至多次以不實內容攻擊政府施政，令人遺憾。

林子倫表示，關於柯文哲所稱「稅制不公」並非事實，財政部近年來已推動多項稅制改革，包含房地合一稅、個人未上市（櫃）股票交易所得計入基本所得額課稅及實施個人受控外國企業制度，並持續關注各國推動全球企業最低稅負制情形，以作台灣接軌國際之用。同時，為減輕受薪族群負擔，政府也大幅調高個人所得稅扣除額，讓青年能減輕負擔、安心成家。

他說，另一方面，有關柯先生提出廢止印花稅及娛樂稅部分，先前財政部多次詢問各地方政府，包含當時柯文哲擔任市長的臺北市府在內等22縣市皆表示反對，現階段仍不宜貿然廢止。

林子倫表示，有關財政收支劃分法部分，中央統籌分配稅款皆按公式分配，中央並無指定用途，相關分配指標之調整都會徵詢地方政府意見。並且，地方稅收占比多高於其他單一國家（如荷蘭、英國、義大利等），更證明台灣並無中央集錢集權之實。另一方面，近年來中央業透過統籌稅款及一般性補助款等財源挹注地方財政，在中央與地方共同努力下，地方財政狀況已有顯著改善。

林子倫表示，有關稅課收入編列部分，財政部每年預算編列期間皆有綜合考量國內外經濟情勢等資訊進行務實推估編列，近期因政府挹注投資有成，國內經濟成長優於全球表現，致使相關稅收高於預期，應視為政府優良施政之展現，柯先生相關批評失其公允。

林子倫指出，近年來政府依照每年歲入歲出狀況，審酌增加還本數或累計歲計賸餘，提升財政韌性，自2018年起，五年總預算實質還本已達5227億元，同時，今年因歲入執行良好，財政部已於6月全數完成總預算債務還本預算數1110億元之執行，且原編列債務舉借1732億元亦尚未舉借，皆為政府遵守財政紀律之實證。

林子倫表示，關於特別預算部分，近年因全球經濟、政治及疫情等情勢變化影響，政府透過編列特別預算方式提升國家韌性以快速因應各項變化，達到福國利民的目的。相關特別條例與預算皆遵循預算法規範，並經立法院審議後通過，嚴守財政紀律。

林子倫說，相關成果也在近年逐步展現，使台灣穩健度過百年大疫與兩次百年大旱，同時推升台灣近年經濟成長，在全球因疫情影響而經濟受挫之際，展現台灣奇蹟，亦顯見以特別預算因應特殊情勢之必要性。

林子倫強調，對於蔡政府近年財政表現，中央政府各部會已多次清楚澄清，甚至也多次召開記者會對外說明，無奈柯先生及部分有心人士仍多次以不實內容攻擊政府施政，試圖造成社會疑慮與動盪，令人遺憾。希望柯文哲能依事實評論，才能真正幫助公共事務之討論。