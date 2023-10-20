民眾黨總統參選人柯文哲今日召開「找回財政紀律」，對於有關超徵等提出4大質疑，財政部回應。

首先有關連續大幅超徵，財政部表示，財政部編列預算數，均參酌最新國際及台灣經濟情勢、稅收實際徵收情形，覈實推估編列，絕無隨稅收虛增情事。

另外柯文哲提到，台灣的租稅負擔率(稅收占GDP比重)偏低，應該將勞動與資本分離課稅。財政部表示，近期推動多項改革，擴大稅基；而勞動的部分，綜所稅免稅額與扣除額都有隨物價上漲程度調整，且根據統計已經有305萬戶，將近一半不用繳稅，其中一半是年輕人與弱勢族群。

對於台灣無法加入國際組織，全球推行最低稅負制跨國企業可能面臨雙重課稅問題等。財政部表示，短期將審慎評估調增所得基本稅額條例(AMT)營利事業基本稅額徵收率至15％之可行性及妥適性

中期為避免屬我國減免之稅收被其他國家徵起，將規劃是否導入符合國際標準的合格當地補充稅制(QDMTT)；長期長期將視各國實施情形，適時評估導入GMT(全球最低稅負制)，並徵詢各界意見，以定我國接軌國際稅制之時程。

至於印花稅與娛樂稅的檢討，財政部指出，針對印花稅曾經多次徵詢地方政府，包含「台北市」22縣市都反對廢止，其他主計總處、文化部、教育部與經濟部也均表示，無適合彌補財源方式。

現行娛樂稅部分課稅項目及稅率或有檢討空間，考量各界對課稅項目及稅率檢討，意見分歧，財政部持續蒐集意見。