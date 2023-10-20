第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，節目金鐘主持由陳亞蘭和劉品言主持，戲劇金鐘則是鍾欣凌獨挑大樑，新鮮陣容讓觀眾都很期待。曾國城在堪稱死亡之組的「益智及實境節目主持人獎」脫穎而出，第3次抱回大獎。

曾國城第55屆、第56屆連莊「益智及實境節目主持人獎」，他稍早在紅毯抽中得金鐘，沒想到如願擊敗強敵們，以主持《一字千金筆武大匯》3度成為「益智及實境節目主持人獎」得主；曾國城也相當感謝節目《一字千金筆武大匯》製作團隊，更感激這9年來收看節目的忠實觀眾們。

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，其中本屆綜藝節目主持人獎競爭激烈，被譽為最有看頭的獎項，吳宗憲和Lulu（黃路梓茵）一起入圍主持人獎、也各自又以另一個節目入圍，將對抗綜藝大哥胡瓜和主持新秀沈玉琳、Melody，讓觀眾都很期待誰能敲鐘。