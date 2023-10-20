2023年第58屆金鐘獎14、20、21日於國父紀念館盛大舉行，20日是節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，星光主持人由女星巴鈺和黃豪平擔任，典禮主持人則由去年拿下視帝的陳亞蘭搭上劉品言，劉品言在中段換上平口禮服大搖飲料，火辣畫面讓觀眾看到血脈賁張。

劉品言今日一襲黑色花朵禮服，平口領外中間還開了一條縫，隱約能看見傲人上圍，她在台上雙手拿著飲料杯一邊搖一邊說出介紹詞「參加實境節目的明星啊真的是非常不容易，去年誕生了45個節目，拍攝的總時長長達數千個小時這麼長欸，像我這樣子邊搖奶昔一邊主持節目，我才明白斜槓沒有這麼簡單，我們是不是應該要為實境節目的幕前幕後工作人員來點掌聲？」，微微晃動的火辣身材成為網友焦點，最後她擺出做作表情，狂眨眼睛裝可愛嬌呼：「工讀生！工讀生呢！」

劉品言穿低胸禮服搖飲料，火辣身材讓網友看暈了。（圖／三立提供）

這段表演讓網友們讚：「大家來看品言手搖五十杯奶昔」、「誠意十足，超過一百分」、「太客氣了，太客氣了，品言太客氣」、「奶昔是社長的梗」。劉品言先前透露這次金鐘獎服裝尺度她不走火辣路線，認為光芒要放在入圍者身上，「我只希望高雅大方、不出錯，隔天照片漂亮，大家要幫我修圖喔。」也坦言因金鐘獎失眠，忍不住質疑自己怎麼有膽量接下這份工作，喊話「希望金鐘主持結束後，快點放我回去拍戲，今年的工作都是主持為主，我的皮好癢，好想進入別人的人生。」