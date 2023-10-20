第58屆金鐘獎頒獎典禮今（20日）晚於國父紀念館盛大舉行，典禮由陳亞蘭搭擋劉品言攜手主持，但當兩人在串場表演時，劉品言的麥克風突然沒聲音，陳亞蘭見狀機智上前救援，被網友誇讚反應超快。

陳亞蘭在「益智及實境節目主持人獎」頒獎前，扮演小孩與「媽媽」劉品言一起介紹入圍者，但在兩人對話過程中，劉品言的麥克風卻沒有聲音，這時陳亞蘭立即機智加戲：「媽媽，妳麥克風沒有聲音哦！」劉品言這時才發現，並轉頭看向工作人員求助，隨後陳亞蘭也衝向劉品言：「媽媽來！過來！媽媽我跟妳說～」，並把自己的麥克風給對方使用。

劉品言麥克風出包陳亞蘭神救援。（圖／三立提供）

陳亞蘭一邊維持扮演兒童的設定，一邊化解突發狀況，贏得大批網友熱烈誇讚「陳亞蘭反應很快欸」、「亞蘭好厲害」、「陳亞蘭怎麼那麼棒」；然而，在此之前，她為第二段表演節目的開場，也獲得不少好評，頭帶兔耳朵穿著寬鬆、獨自rap了1分多鐘的她，除成功炒熱現場氣氛，更讓線上觀眾直呼「太猛啦」。