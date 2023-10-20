國民黨總統參選人侯友宜於20日晚間參加台中市立委提名人誓師大會，更和前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕同台，再度重現漢子、燕子、禿子合體旋風。侯友宜盤點民進黨的貪腐弊案、非核家園跳票，還有副總統賴清德的台獨主張讓台灣走向戰爭，民進黨不做的事換他來做，還給台中乾淨的空氣、中捷藍線，保護台灣平安，讓子孫遠離戰爭。

聽到盧秀燕談起5年前三人都在競選市長的往事，侯友宜說，5年前是第一次選舉，還不知道怎麼競選，就是保持一顆感恩的心，感謝當年人民給國民黨一個機會，讓他們三個可以不斷當選，更是在韓國瑜的旋風下，讓國民黨再起，要謝謝韓國瑜、盧秀燕和一起打拼的鄉親好朋友們。

侯友宜全台第二場大型造勢晚會20日在台中盛大登場，前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕也都同台。（潘虹恩攝）

侯友宜說，這次出來參選，看到台中有很多的問題，媽媽市長盧秀燕做的很棒、都是第一名，但也遇到很多困難，像是台中捷運藍線，明明是前朝做錯的事情，我們把它改正回來，但民進黨做賊喊抓賊，不想通過就直說，卻還指控有「有力人士」影響。

侯友宜也說，盧秀燕外表溫柔，但內心堅韌，不可能接受關說喬事，「不要再黑白講了！」民進黨不做就換侯友宜來做，送給大家期待很久的中捷藍線！

侯友宜提到，盧秀燕一直掛念的就是台中空汙的改善，台中這幾年火力發電沒有少過，民進黨政府說的「非核家園」根本做不到，賴清德還在欺騙，經濟產業發展最重要的就是電力，卻被民進黨騙來騙去，騙了7年多。侯也重提自己的能源政策，2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零碳排台灣，說得清清楚楚，還給台中一個乾淨的空氣，就讓侯友宜來做！

侯友宜也說，韓國瑜講話都是講到人心裡面，韓提到侯友宜在當警察時抓槍擊要犯，卻看到戰友在眼前倒下，當下在抓罪犯和搶救同事之間天人交戰，最後選擇先救人，但送到醫院時仍不治，到隔日凌晨再去抓槍擊要犯時，嫌犯還帶著十幾顆手榴彈、四五把衝鋒槍，一晚上打出三千多發子彈，催淚彈、瓦斯彈一直丟，就是要把人抓到。當時侯友宜也跟同事說，一輩子沒怕過，就是要還給人民安全和公道。

國民黨總統參選人侯友宜於20日晚間參加台中市立委提名人誓師大會，前高雄市長國瑜、台中市長盧秀燕同台，再度重現漢子、燕子、禿子合體的旋風。（國民黨台中市黨部提供）

侯友宜也坦言，這陣子很多人說他以前都沒在怕死，現在口才怎麼這麼不好，但侯友宜說他沒有改變過，國家需要安全、人民需要保護的時候，侯友宜永遠會用生命保護台灣、保護人民。

侯友宜提到，美國友人近期又重申不支持台獨、希望兩岸對話，但是民進黨執政7年多，都沒有跟大陸對話，賴清德還自稱是務實的台獨工作者、高舉台獨萬歲的牌子，「能避戰嗎？能不引戰嗎？不是把戰爭的導火線帶向台灣嗎？」絕不能讓賴清德用台獨引戰、讓台灣人失去生命。侯友宜強調，他反對台獨、愛中華民國、顧民主自由，一輩子都沒變過，換他來做，保護台灣平安，讓子孫可以遠離戰爭。

侯友宜痛批，這陣子政府爆出很多弊案，但民進黨都裝做沒眼睛、看不到，他要拜託國民黨立委候選人都要當選，立委來揭弊、侯友宜用專業來除弊，一件一件都查清楚，尤其是光電弊案、im.b詐騙案、疫苗採購案還有缺蛋的內幕，要讓新潮流下台、全部都查清楚。

侯友宜說，他到市場拜票的時候，有一個豬肉攤老闆都說「新潮流不散，台灣撩一半」，連豬肉攤老闆都知道民進黨貪腐的問題在哪，賴清德面對人民的聲音還裝不知道，這就是現在的政府，人民要的只是一個公平正義，4年前韓國瑜說「莫忘世上苦人多」，4年過去了苦人卻變的更多。

侯友宜說他到新北市的市場掃街時，有一個在路邊賣菜的阿嬤說他做的很好，因為以前賣菜都會被蚊蟲叮咬，但這幾年都臭水溝跟蚊蟲都消失了。侯感慨說，人民的小事就是政府的大事，現在的政府聽不進人民的聲音，那就換侯友宜來做。

侯友宜說，現在是台灣命運的轉角，是面對戰爭與和平的選擇，他肩負著的是台灣2300萬人，不只是他個人或是國民黨，而是眾人的事情，讓侯友宜用生命一輩子保護台灣、2024讓台灣再出發，讓民進黨下台、讓侯友宜帶台灣走向好日子。