第58屆金鐘獎延續去年制度，今年同樣將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月20日和21日舉辦，節目金鐘主持由陳亞蘭和劉品言主持，戲劇金鐘則是鍾欣凌獨挑大樑，新鮮陣容讓觀眾都很期待。有死亡之組的「益智及實境節目獎」，由《來吧！營業中》奪下，製作人葉佩容在台上多次哽咽惹淚。

《來吧！營業中》本屆擊敗《綜藝玩很大》等勁敵，成功奪下「益智及實境節目獎」，節目製作人葉佩容上台代表領獎時，不僅感謝家人支持，更感激《綜藝玩很大》團隊和吳宗憲等人，才讓她有勇氣製作這個節目。

在《營業中》製作人葉佩容得獎致詞時，有網友注意到她哽咽外，感激名單中有提到「阿布」，不少資深粉絲都知道阿布就是炎亞綸年輕時暱稱，很感動沒有忘了他，但也有人認為阿布不是指炎亞綸，掀網友論戰；不過，有觀眾則認為主持群沒有來走紅毯、參加典禮很可惜，希望有機會看到他們再得獎。

金鐘58今年也將典禮分成電視節目和戲劇節目兩天舉辦，其中本屆綜藝節目主持人獎競爭激烈，被譽為最有看頭的獎項，吳宗憲和Lulu（黃路梓茵）一起入圍主持人獎、也各自又以另一個節目入圍，將對抗綜藝大哥胡瓜和主持新秀沈玉琳、Melody，讓觀眾都很期待誰能敲鐘。