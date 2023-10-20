以巴衝突情勢上升，外交部決定撤僑，外交部長吳釗燮20日表示，專機會在台灣時間晚間8點25分抵達羅馬，而該班機只有16人上機，其中有9名國人。另外還有137名國人因家人要打仗、適應當地環境決定留下。對此，前立委郭正亮20日就表示，「147人只有10幾個人願意離境，這實在難以想像，台灣人真是勇敢，可能不知道什麼叫戰爭，他們以為以色列非常的安全」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個以色列的情勢，是瞬息萬變，因為大家估計黎巴嫩那邊可能會跟以色列發生交戰，而且那天德國總理去訪問以色列，離境的時候以色列機場就被空襲了，我就看到德國總理都趴在地上」，郭正亮也坦言，「所以在這種情況之下，撤僑你也不能強制台灣人，147人只有10幾個人願意離境，這實在難以想像，台灣人真是勇敢，可能不知道什麼叫戰爭，他們以為以色列非常的安全」。

郭正亮最後更說，「事實上撤僑最該撤的是美國，美國在以色列有14萬人，這個非常多，比在台灣還多，可是美國我估計他不會撤僑，他大概這種地方會提醒大家要趕快離開」。