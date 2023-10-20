美國在台協會（AIT）主席羅森柏格重申「不支持台獨」立場，國民黨總統參選人侯友宜今晚在台中大造勢，侯友宜強調，賴清德曾說他是務實的台獨工作者，他要如何避戰？如何不引戰？絕對不能用台獨引戰，讓人民失去性命。

「不能用台獨引戰」侯友宜指出，美國在台協會指出不支持台獨、贊成兩岸對話，民進黨這7年沒有對話，賴清德曾說自己是務實的台獨工作者，又拿起台灣獨立萬歲的牌子，賴清德要怎麼避戰？如何不引戰？賴清德若當選，要選擇避戰，絕對不能用台獨引戰，讓人民失去生命。

侯友宜說，民進黨政府要非核家園卻完全做不到，賴清德一開始說核能要緊急備用，結果改口說要繼續非核家園，但這兩天又說未來也可能用核能。民進黨騙7年多還不夠嗎？

侯友宜強調，他若當選會負責除弊，把這幾年與新潮流有關的弊案都查清楚，人民小事情就是政府大事情，民進黨不做的侯友宜要做，他提出廢除巴氏量表、老人健保排富補助、癌症基金後民進黨才跟進，民進黨做不好的就給侯友宜來做。