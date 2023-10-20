馬來西亞沙巴地區國民中學校長社區領袖台灣文化教育訪問團今（20）日至新北市參訪黎明技術學院，由馬來西亞沙巴留台同學會總會長彭道章帶領18名校長、領導人，與黎明技術學院進一步洽談沙巴地區子弟未來赴台就讀高等教育合作事宜。

此次馬國參訪人員包含SMK APIN-APIN KENINGAU 根地咬亞賓亞賓國民中學校長Dorothea Caherina Onong、根地咬聖法蘭斯中學校長Betty Leong、丹南哥馬邦國民中學校長Patrick Usit、納巴灣國民中學校長Anthony Chong、蘭腦丁普亞國民中學校長Marcus Bin Shapi、沙巴州政府體育局主席Osman Bin Aganduk、美國大使館女企業家學院沙巴領導人Ida Faranina Binti Othman。

黎明技術學院校長林明芳致歡迎詞表示，校方與馬來西亞沙巴地區學校及社區文化單位長期以來建立深厚的友誼，尤其在馬來西亞沙巴留台同學會彭總會長的協助之下，除了結合國際扶輪3490地區二分區板橋各社友捐款資助沙巴地區學子外，也由該分區板橋東區扶輪社在沙巴地區建國中學執行「台馬青創烘焙計畫」，捐資設立烘焙專業教室，今年6月啟用落成典禮也由學校董事長許耀基親自前往參加。

另外，校方也指派餐飲管理系專業師資親赴該校教導學生烘焙專業學能，在密集的專業訓練後，學生在啟用典禮當天呈現了令人讚賞的學習成果，典禮當天所有品嘗到學生親手製作餐點的貴賓，對於在短短數天的密集訓練成果讚不絕口，對於黎明技術學院優質的師資高度的表示肯定。

校方也衷心歡迎沙巴地區有更多學校能與本校建立更進一步的合作關係，期待有更多沙巴地區子弟能夠到該校就讀，校方必能培養其成為具有實作力、創新力與就業力的專業技術人才。

校方為參訪團作完詳細簡報後，也參訪了「工程服務學群」：電機工程系、機械工程系、車輛工程系；「時尚創意學群」：數位多媒體系、化妝品應用系、服飾設計系、時尚經營管理系；「觀光餐旅學群」：餐飲管理系、觀光休閒系的專業設施及教學成果。

同時觀賞了該校原住民族學生資源中心學生特色表演並進行交流，在交流中驚然發現台灣原住民族名與馬拉西亞原住民的族名一樣，數字的念法、音樂的旋律節奏也都相仿，參訪團成員感到非常親切與好奇。

參訪團也對黎明技術學院董事會不惜投入巨資，在短時間內建置與職場完全對接的專業設備設施、禮聘專業師資、培養學生與職場對接的技能感到敬佩。對於未來沙巴地區學子到該校就讀能夠學習到有助於進入職場的專業技能深感信心。

參訪團與校方進行了充分的溝通與實地的參訪後，沙巴地區各校校長對於未來子弟赴台就讀黎明技術學院具有相當的共識，並積極洽談接下來的合作事宜。