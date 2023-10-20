健志（左起）、春風、洋蔥在金鐘獎帶來熱力四射的表演。（三立提供）

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮20日晚上舉行，除了獎落誰家是看點，表演也是典禮高潮，首先有樂團告五人帶來組曲打頭陣，第2段是阿跨面、潮州土狗、熊仔接力開唱，壓軸則是「本土天團」玖壹壹，玖壹壹現場使出渾身解數，又唱又跳的表演讓台下入圍者全都嗨起來。

玖壹壹擔任典禮最後一段主題「歡迎光臨實境秀」表演嘉賓，一連帶來〈鄉下來的〉、〈明天再擱來〉等耳熟能詳的夯曲，成員健志也在表演最後感謝金鐘獎給予演出的舞台。特別的是，玖壹壹今年是以雙重身分參加金鐘獎，除了是表演嘉賓，也是節目《歡迎光臨等你來家1》主持人，作品入圍益智及實境節目獎。另擔任「歡迎光臨實境秀」表演前暖場的主持人劉品言，也穿上「開中門」的禮服，小小上演一段「搖奶」秀，為典禮增添一些趣味。

玖壹壹經紀公司混血兒娛樂也開心分享：「2023年是非常開心的1年，三金都有入圍，雖然不見得得獎，但至少是對玖壹壹往前邁進的動力，謝謝大家對玖壹壹的支持與鼓勵，玖壹壹未來一樣會在作品上更加努力與突破，帶給大家更多的驚喜。」

混血兒娛樂還提到：「2022年至2023年是實境秀大爆發的1年，雖然玖壹壹很早就體驗了實境秀，但沒有機會去看看其他優秀作品的拍攝地，剛好這次透過金鐘獎邀請演出的機會，從南到北看到了很多幕後工作人員留下的努力痕跡，這段演出我們也很興奮，希望能夠讓大家感受每個作品所留下的記憶。」