四方客運原在台中有13條路權，因屢次拖欠公車駕駛薪資，造成駕駛罷工並到勞工局申請調解，今天從下午2點半調解到晚上7點才結束，資方同意開立非自願離職證明給駕駛，至於資遣費金額則將再開第二次調解會。路權部分，交通局已啟動代駛機制，後續將全數收回。

四方公司員工10月17向勞工局申請勞資爭議調解，共66人請求雇主給付工資及資遣費，並開立非自願離職證明等，勞工局安排今天下午召開調解會。

多數勞方主張依勞基法第14條規定終止勞動契約，資方同意依勞方請求開立非自願離職證明，至工資、資遣費等金額因雙方尚需釐清，因此雙方同意在11月3日前確認給付金額，再安排於11月7日召開第二次調解會，另，有關勞方等人已與四方公司簽署的競業禁止協議等，於勞方離職後，資方同意不再對勞方主張。

勞工局表示，為維護四方客運員工就業權益，勞工局就業服務處派員於會議現場設置求職服務單一窗口，提供各類就業資源、失業給付申請流程等資訊及客運業相關職缺，積極協助有需求之勞工轉銜就業，將視調解結果提供勞方必要之協助，保障勞工權益。