在與2.5兆美元市值掛鉤的股票期權即將到期之際，華爾街的恐慌指數週四上探了今年以來的最高水準。金融研究公司分析稱，這可能預示著美國股市即將面臨動盪走勢。

《華爾街日報》報導，據金融衍生商品分析公司Asym50創始人Rocky Fishman與《市場觀察》（MarketWatch）分享的一份研究報告指出，與個股、股票指數、交易所交易基金(ETF)和指數期貨掛鉤的名義價值達1兆美元的期權都將於週五到期。在這2.5兆美元市值中，有1.7兆美元通過期貨、SPDR標普500指數信託ETF (SPY)或追蹤該指數的現金結算合約與標普500指數掛鉤。

報導指出，大型期權到期日通常會導致美國16家期權交易所出現大量交易，其影響偶爾可能會波及整體市場，造成盤中波動加劇。

FactSet慧甚研究系統的資料顯示，芝加哥期權交易所波動率指數(Cboe Volatility Index, 簡稱VIX, 也稱華爾街的「恐慌指數」)週四收盤升破21點。根據FactSet慧甚的資料，這是今年3月24日以來的最高水準，創下6個月新高。