針對「藍白合 」，民眾黨堅持全民調，國民黨則公布「開放式民主初選」規畫案。前立委、台中第一選區立委參選人選蔡壁如透露，柯文哲19日傳一個LINE給她，表示他們還是希望跟國民黨來合作，目的是要贏得選舉，2024年政黨輪替。

蔡壁如20日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯文哲19日傳一個LINE給她，不知道柯文哲是在抒發情緒，還是怎樣？柯文哲問她，在那邊選得怎麼樣，沒有時間管她；柯P還說他們在台北，每天都在應付「藍白合」，民眾黨這邊的合作目的是要贏得選票，國民黨那邊好像只是要設計一套選舉辦法，來贏過他。但是還是希望能跟對方來合作，目的是要來贏得選舉，2024年政黨輪替。還說沒空管你們，就各自努力。

主持人趙少康則表示，「藍白合」是一種講法，不是只有藍跟白，無黨籍還有那麼多。柯文哲、侯友宜能不能合，關鍵是柯文哲，現在麻煩的是，這兩人如果分別去選，都選不上。合在一起有機會一拚，但也不見得就贏。不過，柯文哲還是希望2024年政黨輪替，這很關鍵，因為柯文哲不願意說「下架民進黨」。