第58屆金鐘節目類頒獎典禮今（20日）晚在國父紀念館舉辦，「益智及實境類節目獎」由資深製作人湯宗霖攜手韓國人氣節目《單身即地獄》製作人金在元擔任頒獎人，恰巧得獎的就是湯宗霖所屬「好看娛樂」製作的節目《來吧！營業中》，讓他忍不住嘴角上揚開心問：「大家真的覺得讓頒獎者頒發自己入圍的項目很好玩嗎？」金在元也用中文笑回「超好玩」。

製作團隊一一上台致詞，TVBS娛樂部副總監趙君璐激動表示「《來吧！營業中》是第一個進入國際平台（Netflix）的台灣綜藝節目，代表台灣的製作實力很有國際競爭力，也感謝Netflix，沒有播出平台，再好的節目也沒用」，緊接著製作人葉佩容也感性感謝主持群姚元浩、炎亞綸、楊銘威、吳映潔及顏佑庭的真實表現，讓《營業中》帶起台灣實境秀的風潮。同時是《綜藝玩很大》製作人的她也說「謝謝吳宗憲、KID、坤達、小鬼，沒有《玩很大》給我的能量，我沒有勇氣做《營業中》」，坐在台下的吳宗憲也不忘為她歡呼、加油打氣。

後台受訪時， 製作人葉佩容也表示主持群在典禮開始前有在群組傳訊息搞笑表示：「他們有看到工作人員人模人樣很開心！」深陷感情風波的炎亞綸偶爾也會出聲，「金鐘這種比較大的事情還是有恭喜。」對於炎亞綸未來復出的機會，她也給出肯定的答案：「我相信他可以的。」她也透露，新的一季即將要開始籌備。至於節目似乎因為樹大招風，近期來非議不斷，葉佩容以樂觀的心情看待：「寧願被放大很多事，而不是沒有人看到。」而炎亞綸稍早也在IG限動發文感謝。