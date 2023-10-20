金鐘58第一部分節目類頒獎典禮今(20日)在國父紀念館舉行，最重要的綜藝節目主持人獎由《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）拿下，而綜藝節目獎則頒給《最強綜藝秀》。陳漢典終於破槓龜魔咒得到金鐘獎加持，他表示今年剛好是他出道的第18年，這個獎就像是他的成年禮物，他也不忘感謝當年在《康熙來了》小S和蔡康永的提攜，才讓他闖出知名度。

主持人吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）稍早獲得綜藝節目主持人獎，評審團的原因是主持的風格符合綜藝特色、節奏明快、幽默風趣，主持群適時地互補，也能將參與的來賓融入節目之中，讓節目整體充滿輕鬆、幽默和流暢。而吳宗憲領獎時大器表示自己只是今年的配菜，「我說我們有雞腿便當、滷肉便當、有鮮魚便當，但我什麼都不是，我是白飯，所以交給我們主菜來說話，尤其是第一次得獎的陳漢典。

出道18年的陳漢典（左）終於得到綜藝節目主持人獎。（圖／粘耿豪攝）

陳漢典興奮跳起開心奪獎。（圖／粘耿豪攝）

而陳漢典致詞時便爆淚，哽咽說：「我是第一次得獎要感謝的人比較多，今年是我出道第18年，這個獎真的很難拿，它算是我出道的成年禮，這個獎提醒我不要忘記我出道第一天的熱情，我會繼續保持這個熱情，然後繼續做下去」，他感謝電視台、評審的鼓勵、和製作人邀約他參加這節目，和所有的工作人員陪他們熬夜，並謝謝王偉忠、詹仁雄讓他進入演藝圈，他不忘點名「謝謝S姐和康永哥讓觀眾認識我」。

吳宗憲在一旁看陳漢典跳起。（圖／粘耿豪攝）

陳漢典擁抱吳宗憲。（圖／粘耿豪攝）

今年39歲的陳漢典當年參加《全民大悶鍋》模王選拔活動脫穎而出，2007年起加入《康熙來了》成為助理主持人，與蔡康永、小S的互動讓人印象深刻，陳漢典也感謝曾經照顧他的郭哥、B2哥、和他的家人，以上感謝的人都讓他感覺出道後不孤單。而二度得獎的Lulu表示：「這個節目到現在10年了，這個獎讓我跟台上的這兩位家人一起拿到這麼重要的獎」，「從22歲到32歲這個節目對我來說就像一趟很神奇的旅程，很像實境節目一樣，謝謝你們」。

胡瓜主持的《最強綜藝秀》拿下金鐘58綜藝節目獎。（圖／陳俊吉攝）

《最強綜藝秀》打敗了《《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉》、《大嘻哈時代2》、《原子少年ATOM BOYZ》、《綜藝大熱門》勁敵，得到今年的最佳綜藝節目獎，評審表示《最強綜藝秀》集結各種身懷絕技的達人展現五花八門的頂尖演出，進而激發出藝人的潛能突破挑戰，建構出強大精彩的內容以及感動的火花，單元整體呈現十分豐富，節目進行活潑有趣，開拓出才藝美學的新視野。

《最強綜藝秀》拿下金鐘58綜藝節目獎。（圖／粘耿豪攝）

主持人胡瓜上台時表示其實今年是他入行滿40年，他入行第一天就進駐黃金時段的節目，陪伴許多人、許多家庭，有人問他為何每次槓龜還是要每次參加？他覺得必須尊重這個行業，不然別人不會尊重他們，他看到大家都年年共襄盛舉很感動，令他相信電視產業還是有希望的，今年64歲的他常被問什麼時候退休？他回答自己是「退而不休」。