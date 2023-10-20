2023年第58屆金鐘獎14、20、21日於國父紀念館盛大舉行，20日是節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，星光紅毯主持人由女星巴鈺和黃豪平擔任，典禮主持人則由去年拿下視帝的陳亞蘭搭上劉品言，節目創新獎有喬瑟夫、黑嘉嘉、盧廣仲主持的《FeatChill フィーチャ》、網紅音樂家許崴主持的《沒事別聽古典樂》、《回到小學那1天》、真人音樂實境秀《為你唱情歌》、《換個爸媽過幾天》等5節目入圍，最終由《為你唱情歌》奪得獎項。

《為你唱情歌》由創作、音樂、戀愛等元素集結而成，得獎感言感謝了合作電視台與投資人給予機會，「創新或是創意是很難被衡量的，很幸運剛好是我們得到了這個獎，不過被鼓勵了就有繼續提案的動力了，期待第二季江湖再相會，再一起玩些更衝的，我原本想趁這個機會做一下《原子少年》的感言，但我相信等一下我們會得獎，就留在後面說，謝謝。」

（來源／影片取自為你唱情歌 A Song For You YouTube，如遭刪除請見諒。）

（來源／影片取自為你唱情歌 A Song For You YouTube，如遭刪除請見諒。）

《為你唱情歌》由知名電視製作人詹仁雄擔任總監製，找來炎亞綸擔任明星經紀人，還有音樂人小宇宋念宇、孫盛希擔任製作人，給予來賓意見，節目安排5男4女同住屋簷15天，海選嘉賓的條件是要顏值又要會創作、唱歌，條件非常嚴格，嘉賓有些是素人，也有從選秀節目「原子少年」、「DD52」中出來的選手，總監製詹仁雄表示三年前看日本《雙層公寓》，就覺得是很好的節目類型，當時它走在實境節目的前端，詹仁雄就構想了這個企劃，再加上現在韓國戀愛實境節目正夯，他表示原想做一個跟音樂有關的節目，但後來想僅做音樂創作並不強烈，於是加了戀愛元素在裡面。他強調拍攝這個節目，也讓他理想中的拼圖又完成了一塊。