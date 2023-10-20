「國民年金」簡稱「國保」，主要納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保等社會保險的國民。國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」3大年金給付保障，以及「生育給付」、「喪葬給付」2種一次性給付保障。

國民年金各項給付之中，以退休後每個月可領的「老年年金」最為民眾熟知，根據勞保局最新統計，今年8月國保老年年金給付請領人數139.5萬人、發放金額54.48億元，平均每人領到3904元。

國民年金2項一次性給付，其中生育給付，按被保險人分娩或早產當時之月投保金額，一次發給2個月，如果是雙胞胎則給付4個月、3胞胎給付6個月，以此類推。目前月投保金額為19,761元，生育給付2個月為39,522元，生雙胞胎可領4個月則為79,044元。

至於喪葬給付，被保險人在國民年金保險期間死亡時，可由支出殯葬費的人請領喪葬給付，給付金額按被保險人死亡時月投保金額，一次發給喪葬給付5個月。目前月投保金額19,761元，5個月即為98,805元。

須注意的是，國民年金各項給付都有5年的請求權時效。生育給付自分娩、早產或死產之日起算，申請人應於5年內提出申請，超過5年才提出申請，即不予給付。

喪葬給付必須在被保險人死亡次日起算5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

國保老年年金給付，從符合請領資格當日起，如果超過5年才提出申請，就只能補發5年內的年金，其他超過5年的部分不予給付。