丹麥羽球公開賽今在女單8強上演現役最多勝女將對決戲碼，生涯500勝才剛達陣的「台灣一姐」戴資穎對決491勝的西班牙名將馬琳，兩人力戰74分鐘，小戴不幸以21比19、15比21、18比21遭馬琳逆轉，無緣4強，距離女單生涯500勝仍差3場。

戴資穎昨天達成生涯500勝里程碑，若能在丹麥公開賽封后還能締造女單500勝。而現役女將生涯總勝場居次的西班牙名將馬琳，恰好是小戴今天女單8強對手。馬琳生涯累積491勝，其中包括單打474勝，還落後紀錄保持人小戴23場。

戴資穎首局僅在技術暫停時以10比11落後馬琳一次，但前段領先從未超過兩分，戰況膠著。技術暫停後小戴連得7分，豈料韌性十足的馬琳仍迎頭趕上，追成18平。所幸小戴接發主動出擊搶攻，讓人高手長的馬琳反應不及，率先逼出兩個局點，最後以直線殺球漂亮得分，馬琳申請挑戰失敗，由小戴拿下首局。

次局換馬琳一路領先，差距最多達到7分，以21比15扳平局數。決勝局兩人持續激戰，小戴在技術暫停後最多曾以3分領先，但都沒能甩開馬琳，在16比14領先時連丟5分，反而陷入落後局面。儘管小戴以一記漂亮的大角度對角殺球止住連續失分頹勢，但隨後被馬琳逼出3個賽末點，救回1個後卻因處理可能出界的球而猶豫，勉強回擊遭馬琳箭步殺球，也讓兩人生涯對戰以12勝12敗扯平。