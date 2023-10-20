捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德（左）夫婦運動行經埔里鎮愛村橋，發現婦人騎機車自摔，意外逮到亂丟垃圾現行犯。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

羅培德的妻子羅勃．依婉發現愛村橋下溪床有好幾包垃圾，懷疑亂丟垃圾不只婦人，感慨外國人比台灣人更愛惜台灣。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

警方獲報到場，婦人才坦承亂丟廚餘至愛村橋下的南港溪。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德夫婦20日發現1名婦人摔車上前關心，發現婦人疑邊騎機車邊將垃圾丟至埔里鎮愛村橋下，心痛質問：「為什麼不能好好愛護家鄉？」埔里鎮民見狀拍照上網，感謝羅培德見義勇為，認為婦人的行為，讓埔里人感到丟臉。

羅培德與妻子羅勃．依婉行經愛村橋，發現有婦人疑似騎機車自摔上前關心，得知婦人邊騎機車邊將一包包垃圾從橋上往下丟擲橋下南港溪，讓羅培德相當心痛，質問：「為什麼不能好好愛護家鄉？」婦人藉口就醫要騎車離開，目擊民眾見狀趕緊報警。

愛蘭派出所警員獲報到場，婦人才坦承因為貪圖便利，才邊騎機車邊丢廚餘，婦人訊後被警方依《廢棄物清理法》移請南投縣環保局裁處。

羅勃．依婉表示，愛村橋下的南港溪溪床，有好幾袋的垃圾，懷疑亂丟垃圾不只婦人1人，可能持續有一段時間，丈夫從事山林越野，認為台灣山林很美，非常熱愛台灣，所以無法接受亂丟垃圾、破壞環境的行為，目擊有人亂丟垃圾，真的非常難過。

羅勃．依婉說，他們夫婦時常邊跑步邊撿垃圾，就連丈夫的捷克友人來訪，也非常喜歡埔里鎮的氣候與環境，唯一看不慣的就是路上總是有垃圾，友人回捷克前1天，還特地邀他們去撿垃圾，「連外國人都這麼愛惜台灣，身為台灣人應該做得更好才對」！