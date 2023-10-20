本報稍早獨家報導，國防部軍備局20日下午在宜蘭大福沙灘進行對海實彈射擊時，突然有一艘載有5名船員及29名遊客的賞鯨船闖入演習區域，因軍備局未申請海巡艦廷戒護，造成砲彈直接擊中船艏，險釀成巨禍，幸好無人受傷。對此，國防部20日晚間回應，射擊前已實施雷達掃描，確定無船隻後射擊無炸藥「假彈」，後接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷，軍備局將組專案人員，實施完整調查。

國防部晚間發布新聞稿指出，軍備局大福兵試場於9月18日，發布10月份射擊通報，公告將於20日對海面管制區實施射擊。下午14時至16時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄、確認無船隻後，即射擊120公厘迫擊砲假彈（內無炸藥)，惟於17時10分接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷。

國防部表示，軍備局將編組專案人員，實施完整調查，以確保海面作業船隻安全，達成武器裝備測試目標。

據《中時》報導，國防部軍備局20日進行火砲射擊，但是卻未申請海巡署艦艇在警戒範圍外戒護，防止民間船隻誤入射擊警戒區。下午4時許，一艘載有34人的賞鯨船突然駛入射擊區域，但卻無人發現，不料有一門砲彈擊中賞鯨船的船艏，造成船上人員驚嚇，船艏欄杆也當場破損。該艘賞鯨船至少在警戒區內徘迴40分鐘都無人發現，受損後立刻通報海巡署並即刻返港，目前確認均無人受傷。