自詡親綠的百萬YouTuber「Cheap」鄭才暐近日上節目時坦言，台灣公共討論空間跟2012年、2014年相差許多，現在氛圍截然不同，「我覺得罵民進黨是件很可怕的事情，你可能會被抄家、會被調查祖宗18代」，沒想到馬上遭截圖攻擊長相。對此，Cheap再度發聲回應，「重點是那種不自由的感覺」，引發熱議。

Cheap在PTT、臉書粉專發文表示，自己發聲後馬上遭到網軍側翼出征，製圖、抹黑、攻擊長相，正巧證明了自己的抄家論，「重點是那種不自由的感覺，搞寒蟬效應，誰敢罵政府，我就出征誰，抄家只是一個比喻，你說笑死，還真的會死喔？」

Cheap一一點名遭到綠營側翼網軍攻擊的受害者，實況主「丁特」薛弘偉說民進黨總統候選人賴清德裝窮，結果又被移花接木，被側翼出征道歉；YouTuber「許伯&簡芝」是人畜無害動物頻道，卻因和台北市長蔣萬安合作拍片，遭綠醫出征；女兒車禍身亡的台南余爸爸批評交通亂象，被側翼出征；中山大學女大生問賴清德問題，結果被肉搜等；甚至賴清德也曾直接上電視求饒，請網軍停止攻擊；另外各種市井小民可能抱怨缺蛋、買不到快篩、低薪、高房價等問題，結果就遭側翼圍攻。

Cheap分享，今天他在準備議題中立的路權遊行時，到處尋找各大YouTuber支持，但很多人卻是畏畏縮縮，直到他強調賴清德、綠委洪申翰支持，他們才意思意思宣傳活動；Cheap指出，他對現在的網軍、出征文化無能為力，但他不會低頭，「我講話嗆歸嗆，但私德、公德都很好」，直言可能就是因為這樣，所以側翼只能攻擊他的長相。

Cheap日前登上網路節目《斐姨所思》時，被問到「台灣現在公共討論空間大不大？」時回應，「我覺得現在的氛圍跟2014年、2012年差很多，我覺得2014年、2012年，我們在網路上罵馬英九罵得是很開心的，我們都罵他馬邦伯嘛，他被《經濟學人》說是個笨蛋，大家很開心罵他，那馬英九他其實也是個…就是我做我自己的事」；Cheap接著話鋒一轉，「但我覺得現在氛圍是，我覺得罵民進黨是件很可怕的事情，你可能會被抄家、會被調查祖宗18代」。