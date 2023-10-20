台中市1名越南籍男子小歪（化名），今年2月凌晨2 時許，與未成年表妹在客廳看電視時，對表妹做出猥褻行為、強吻遭拒後，竟將表妹拉至房間內性侵得逞，被依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑4年，可上訴。且因與被害人達成和解，可免除驅逐出境。

判決書指出，越南籍男子小歪是未成年被害人的表哥，小歪於今（2023）年2月28日2時30分許，與表妹在客廳看電視，小歪因見家中其他人都已就寢，竟基於強制性交之犯意，先將頭部躺在表妹大腿上，竟以手撫摸表妹下體，之後坐起來強吻，經表妹明確拒絶後，小歪仍將表妹拉至她的房間內，並脫去表妹衣褲強行性侵得逞。

法官審酌，被告於檢警人員發覺犯行前，主動向警方自首，事後未逃避偵查審判，被告竟僅為滿足性欲罔顧人倫分際，所為已對被害人造成身心影響，另斟酌被告犯後始終坦承犯行，深具悔意，取得被害人諒解，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年。另考量被告尚無危害社會安全之虞，並無不適合在我國繼續居留，應無宣告其於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要。可上訴。

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