第58屆金鐘節目頒獎典禮，20日晚完美落幕，評審團主席李景白會後受訪，表示「益智及實境節目主持人獎」最為激烈，經過4輪投票最後由曾國城以《一字千金》勝出，「城哥本來就很厲害，他得獎不意外」，他說最後一輪為曾國城與《綜藝玩很大》的吳宗憲、KID、坤達競爭。

「益智及實境節目主持人獎」把益智跟實境放在一起，歷年來都讓人覺得不對，李景白說：「放在一起本來就有點困難，過去會放在一起是因為實境比較少，要不要分主要還是要看每年的評估」。

綜藝主持人獎由吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵以《綜藝大熱門》奪下，李景白坦言這也經過3輪投票，「以我個人觀點，評審時發現舊的節目很多內容難以突破，但是《綜藝大熱門》的製作單位總是在尋求新的突破」。

今年得獎者平均，頗有分豬肉嫌疑，李景白笑說，他自己看到結果時也有這樣想法，「但我們討論過程，從來沒有分豬肉的問題」。會不會覺得每年都是胡瓜跟吳宗憲等資深主持人在爭？他嘆，的確應該讓更多主持人被看見。

藝人私德是否影響評選標準？李景白語帶保留，「這我沒有辦法幫大家回答，只能說每一件事都有拿出來被討論」。