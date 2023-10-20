有PTT鄉民分享自己在該間米其林餐廳用餐體驗，其中一道料理為荷包蛋加上疑似蘆筍組合而成，讓網友狂吐槽。(圖／PTT)

用餐的PTT鄉民貼出照片，其中義大利麵的份量遭網友瘋狂吐槽，直說比賣場給試吃還小氣。(圖／PTT)

南港一間米其林義式餐廳，日前因客人遲到5分鐘，不僅取消訂位，還沒收全額訂金7600元。就有網友實際分享在該餐廳消費體驗，並貼出菜色，其中荷包蛋和義大利麵引起討論，一看價格更是全場都傻眼。

網友在PTT八卦版貼出在該家米其林餐廳的用餐經驗，他表示自己是今年2月前往，當時朋友一直提醒他不能遲到，不然老闆不讓人入內。他說，實際吃下來，認為餐點確實特色，但口味與擺盤普通，老闆態度也頗為高傲，接下來就貼出所用的套餐照片與帳單，2人一共消費8600元。

原PO貼出帳單，證明自己前往該店家消費，兩人共花費8600元。(圖／PTT)

原PO貼出9張套餐照片，包括8道菜與一道甜點，其中荷包蛋與義大利麵的照片引發鄉民議論，因為可以從照片看到，荷包蛋加上一根疑似為蘆筍的配菜，就成為這道4200元套餐的其中一道菜；另外義大利麵的份量更是「驚為天人」，僅有一口的分量。

鄉民們看不下去，紛紛留言：「看到荷包蛋跟義大利麵我笑了」、「那個荷包蛋是不是還煎到焦掉」、「挖靠，真正的上好美盤啊」、「那個義大利麵是怎麼回事」、「笑死，捲一口義大利麵就是一道菜了」、「米其林果然都是薛盤子的」、「這可以吃得飽？」、「原PO老實說，你是不是回家就泡泡麵來吃」、「義大利麵太神了，比賣場試吃還小氣」、「你是不是點兒童餐」、「這價格是多個0嗎」、「那一片葉子是什麼鬼，養蠶嗎」。原PO則表示，這確實就是當天全套菜色，但錢是友人付的，並非自己出錢。

事實上該間米其林餐廳過往就有諸多爭議，不少客人都曾抱怨訂金遭沒收，有顧客因為確診，請別人去吃也遭拒絕，還有客人幾乎到齊，卻因一個人去停車就被取消訂位，更有一名客人指出，媽媽只是覺得上菜等待時間久了一點，就被店家嗆去對面吃麥當勞，搞得一肚子氣。對於相關指控，該間餐廳至今未做出回應，但仍照常營業。