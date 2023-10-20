市場傳出iPhone 15在中國大陸銷售狀況不佳的消息後，其銷售量在大陸被華為Mate60 Pro超越成為極受關注的話題。研究機構數據指出，華為6個星期內售出了160萬台Mate60 Pro，熟悉華為手機管道知情人士則透露，如果供應更充足些，銷售量會更高。

據《界面新聞》報導，研究機構Counterpoint近日透露，華為在6個星期內售出了160萬台Mate60 Pro，其中超過40萬台是在過去兩個星期內賣出。一位熟悉華為手機管道的人士表示，暫不瞭解線上的情況，但僅就目前的線下調查情況來看，這個資料基本符合事實。

這位人士表示，就目前平淡的終端市場而言，一款手機發售6周賣出160萬台，已經屬於行業頂尖水準。並且，Mate60 Pro目前尚處於缺貨狀態，如果供應充足，銷量可能會更高。

針對調研機構公布的資料，華為方面暫未有回應。

報導說，目前大陸智慧手機市場需求仍然疲軟。Counterpoint資料顯示，在剛剛過去的第3季度，全球智慧手機市場整體萎縮8%，創下10年來最低水準，華為、榮耀和同樣來自中國的傳音是同期唯一實現同比增長的品牌。

華為回歸手機市場是今年最受關注的戲碼，從電商與門市銷售狀況了解到，官方管道Mate60系列貨源仍然緊缺，如果現在預定，樂觀預計也要到11-12月才能到貨。在非官方管道上，Mate60系列全系溢價1000元人民幣上下。

報導表示，iPhone在中國也終於棋逢對手。同樣是來自Counterpoint的資料顯示，iPhone 15系列在中國發售後17天內，銷量與 iPhone 14 同期相比下降4.5%，如果排除去年較往期晚了3周發佈的 iPhone Plus 的影響，銷量降幅超過10%。

不過，iPhone 15 在美國則顯示出與中國市場完全相反的趨勢。上述報告顯示，iPhone 15 所有機型需求均表現強勁，尤其是Pro Max。