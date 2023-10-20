YouTube百萬網紅「Cheap」19日在節目《斐姨所思》中說，相對於過去可以取笑前總統馬英九，現在罵民進黨變得非常可怕，甚至有可能被抄家，引發熱議。而Cheap 隔日就在臉書發文，「側翼立刻出征我，開始製圖、開始抹黑、攻擊我的長相」，有人說他是「柯粉」、「罵民進黨紅的」、親藍粉專說他是「深綠網紅」；他也點出副總統賴清德自己就是被側翼網軍出征的受害者，強調自己來自深綠家庭、跟民進黨政要很好，「但我也沒在怕你們這群側翼的啦」。

Cheap日前在影片中說：過去在網路上罵馬英九罵很開心，我們都罵他馬邦伯，他被經濟學人說是個笨蛋，「但我覺得現在的氛圍是，罵民進黨是件很可怕的事情，你可能會被抄家、會被調查祖宗十八代，更多更兇的是他們義勇軍、他們側翼媒體」。

Cheap 20日就在臉書發文，結果側翼立刻出征他，開始製圖、開始抹黑、攻擊他的長相，「感謝Cheap身體力行證明了這一點，你們現在在做的事情，跟抄家有什麼不同？」

擁有百萬訂閱的YouTuber「Cheap」(圖)日前才說罵民進黨會被側翼出征，隔日就列出一系列被出征的截圖。(翻攝自Cheap臉書)

Cheap也怒嗆，這些弱Ｘ總是抓不到重點，他說批評民進黨政府會被抄家，重點是那種不自由的感覺，搞寒蟬效應，誰敢罵政府就出征誰，抄家只是一個比喻。但是Cheap也幫民進黨說話，「我說我來自深綠家庭」，民進黨很多人都很優秀，他也跟很多民代、立委、議員都很好，在交通議題上很熱絡，「但這群豬隊友側翼，老是把支持者往外推，哪招啊？」

Cheap也複習包括副總統賴清德等７人，都曾被豬隊友側翼出征：胃酸人：說中國如果民主，統一沒什麼不好，最後哭著出來道歉；許伯&簡芝：因為和蔣萬安拍片被綠醫出征；Netflix：酸買不到快篩，被出征後道歉；丁特：屍骨未寒；台南女童爸：余爸批評交通亂象，被側翼出征；郭彥均：很多小孩都走了；賴副總統本人：請總統的網軍停止對我的攻擊；還有各種市井小民，有可能抱怨缺蛋、買不到快篩、低薪、高房價等，然後就被一群側翼圍攻，製造一種寒蟬效應。

Cheap提到，他今年在搞路權遊行，找很多YouTuber支持，但每個都畏畏縮縮，奇怪欸，交通議題，不是疫苗、不是光電、不是雞蛋欸，還要他一直強調，賴清德會來，民進黨立委洪申翰支持，他們才意思意思。內部會議提議說要上黃國昌的直播宣傳，馬上就被打槍說「會被側翼出征」，讓Cheap直接大吵一架說「看不起你們這麼軟，搞社會運動還怕東怕西?」

Cheap說，現在網路上的氛圍就是這樣子，這群側翼就是脫韁的野馬，他再說一次他來自深綠家庭，不討厭民進黨，反而跟很多民進黨政要很好，「但我也沒在怕你們這群側翼的啦」，他講話嗆歸嗆，但私德、公德都很好，不菸不酒，不可能酒駕，誠實納稅，家裡沒違建，也絕不會被Me too。「有種你就天天跟蹤我，看我會不會外遇、闖紅燈，我連路邊違停都不會，只能攻擊我的長相？白X死了，這群豬隊友是不是藍白粉反串，故意要我討厭民進黨阿」。

Cheap也在留言貼出側翼說他「流量是從批評民進黨政府來的」的截圖，反嗆「我幫民進黨的議員、立委候選人站台，還有跟民進黨的縣市首長合拍宣導影片，要不要數一下? 變成罵民進黨紅的?」他也說自己的頻道從不做歷史以外的事情，唯一一次是罵柯文哲任內的台北市交通局，「然後側翼說我是柯粉？」「現在藍粉專，製圖說我是深綠網紅」。