因公糧飼料糙米存放他處 卜蜂遭農糧署合約處分1.09億元 22:592023/10/20 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣卜蜂董事長鄭武樾(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 食品大廠卜蜂，今日重訊公告，台中廠因廠內卸料不及，將公糧飼料用糙米存放於廠外他處暫存擬於隔日作業。 接獲農糧署依合約規定，處分違約金等新台幣1億958萬2950元。 驚傳瑞穗文旦被收購後遭棄置農地 農糧署回應了 英簽下1573億元合約 推進AUKUS核動力潛艦計畫 小犬肆虐通苑地區稻米受鹽害 陳超明爭取農糧署專案補助 #卜蜂 #公糧 #飼料 #農糧署 #合約 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬颱風造成農損近3.7億元 13:522023/10/11 財經 健身房偽造7旬婦簽名刷卡買34萬課程 業者挨轟不法詐騙 14:532023/10/11 生活 明揚簽妥5億賠償信託合約 董座：若不夠會再增加 14:212023/09/26 社會 EXO主唱D.O.離開SM娛樂 團體未來動向公司全說了 22:202023/10/18 娛樂 捷迅Q3獲重量級合約 9月營運連三個月成長 11:512023/10/10 財經 送束脩、餵茶湯 國小學童重陽前關懷社區長輩 17:192023/10/17 生活 公費流感、肺炎鏈球菌疫苗10／2開打 新北690合約院所隨到隨打 12:332023/09/27 生活 《產業》渢妙風場海上變電站簽約 拚2027如期併網 10:282023/10/12 財經 好萊塢編劇罷工要結束了！ 資方妥協願簽署新合約 13:222023/09/25 娛樂 BLACKPINK合約動向不明 ROSÉ突遭瘋傳參戰《浪姐5》 10:522023/10/11 娛樂 華爾街恐慌指數創6個月新高 美股即將面臨動盪走勢 22:192023/10/20 財經 《興櫃股》腸病毒疫苗商機大 安特羅與越南簽訂銷售合約 08:582023/09/26 財經 NBA》浪花弟遭爆續約談判觸礁 IG限動一句話回應傳言 17:592023/10/18 體育 保障農民收益 陳俊宇推學校專用「學童米」政見 13:332023/09/22 政治 《產業》DRAM價Q4估翻揚3~8% 漲勢燒多久看2事 15:082023/10/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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