卜蜂（1215）20日重訊公告，台中廠因廠內卸料不及，將公糧飼料用糙米存放於廠外他處暫存擬於隔日作業乙事，接獲農糧署依合約規定處分違約金等新台幣109,582,950元。

卜蜂表示，公司將與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。

卜蜂指出，公司與農糧署對違約金額認定，雙方並不一樣，現在仍在訴訟中。

據了解，卜蜂認為公司只有一次違約，而農糧署則是以全年的量做為金額計算。至於金額多少，卜蜂指出，目前還在官司中。