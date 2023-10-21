公糧飼料存放他處 卜蜂遭農糧署處分1.09億元違約金 00:012023/10/21 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 卜蜂（1215）20日重訊公告，接獲農糧署依合約規定處分違約金等新台幣109,582,950元。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卜蜂（1215）20日重訊公告，台中廠因廠內卸料不及，將公糧飼料用糙米存放於廠外他處暫存擬於隔日作業乙事，接獲農糧署依合約規定處分違約金等新台幣109,582,950元。 卜蜂表示，公司將與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。 卜蜂指出，公司與農糧署對違約金額認定，雙方並不一樣，現在仍在訴訟中。 據了解，卜蜂認為公司只有一次違約，而農糧署則是以全年的量做為金額計算。至於金額多少，卜蜂指出，目前還在官司中。 #卜蜂 #農糧署 #公糧 #飼料 #處分 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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