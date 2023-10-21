以巴衝突，美國國防部日前下令，讓美國的核子動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群航向東地中海。前海軍艦長呂禮詩表示，艾森豪號也在趕往途中，雷根號打擊群則在19日已經穿越巴士海峽，進入南海。

呂禮詩20日在政論節目《新聞大白話》中表示，福特號現在已經在地中海，艾森豪號則快馬加鞭準備進入地中海。之前一直在波斯灣的巴丹號，現在也開始準備進入紅海，穿過蘇伊士運河，就要進入地中海了。

呂禮詩接著指出，根據最新公開情報，雷根號打擊群在19日已經穿越巴士海峽，進入南海，準備去哪裡？只是到台海軍演嗎？還很難講。因為卡爾文森號也在向西太平洋接近。

另外，呂禮詩也點出，美國不但沒有辦法應付2.5個戰場，甚至連兩個都應付不了，只能應付1.5個戰場，也就說一個常規的作戰、0.5個干擾，可是現在有烏克蘭戰爭，現在還多了一個以巴衝突。如果這時再出現一場戰爭，美國應該沒辦法應付。