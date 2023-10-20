第58屆金鐘獎頒獎典禮今（20日）公布節目類得獎名單，角逐綜藝節目主持人獎的女星Melody止步入圍，由陳漢典、吳宗憲、Lulu以《綜藝大熱門》奪下，但她的穿衣品味獲得肯定，成為公認的紅毯第一美。稍早Melody針對金鐘獎一事PO文了。

Melody在社群平台標記金鐘獎並寫道：「Thank you for having me this year goldenbellawards !金鐘58 圓滿落幕，今年能以入圍者身分參加是一個很夢幻的經驗～謝謝你們喜歡我的紅毯look.」Melody一一列出為她打理妝髮的幕後團隊，並公開三張精修照，她穿著搶眼的上下開V飄逸長洋，露出白皙的胸前肌膚和長腿，再加上珠寶的點綴，仙氣狂噴，網友紛紛大讚：「超水，紅毯第一名」、「孔雀女皇」、「永遠的女神」，也有很多人留言安慰：「入圍就是被肯定！明年再上台吧！」、「期待下一次奪獎。」

Melody出道20年，首度以《11點熱吵店》入圍綜藝節目主持人獎，她與搭檔沈玉琳一起走紅毯，身穿深V開衩飄逸禮服，事業線、美腿盡露，優雅又不失性感，讓外界眼睛一亮，獲封紅毯第一美。Melody受訪表示，身上的珠寶價值近千萬，禮服也破20萬，笑稱是近3年以來最美的一天，「春天提早來了！」由於禮服有透視的設計，Melody在裡面穿了泳裝避免走光。