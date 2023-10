第58屆金鐘獎頒獎典禮今(20日)公布節目類得獎名單,角逐綜藝節目主持人獎的女星Melody止步入圍,由陳漢典、吳宗憲、Lulu以《綜藝大熱門》奪下,但她的穿衣品味獲得肯定,成為公認的紅毯第一美。稍早Melody針對金鐘獎一事PO文了。

Melody在社群平台標記金鐘獎並寫道:「Thank you for having me this year goldenbellawards !金鐘58 圓滿落幕,今年能以入圍者身分參加是一個很夢幻的經驗~謝謝你們喜歡我的紅毯look.」Melody一一列出為她打理妝髮的幕後團隊,並公開三張精修照,她穿著搶眼的上下開V飄逸長洋,露出白皙的胸前肌膚和長腿,再加上珠寶的點綴,仙氣狂噴,網友紛紛大讚:「超水,紅毯第一名」、「孔雀女皇」、「永遠的女神」,也有很多人留言安慰:「入圍就是被肯定!明年再上台吧!」、「期待下一次奪獎。」

Melody出道20年,首度以《11點熱吵店》入圍綜藝節目主持人獎,她與搭檔沈玉琳一起走紅毯,身穿深V開衩飄逸禮服,事業線、美腿盡露,優雅又不失性感,讓外界眼睛一亮,獲封紅毯第一美。Melody受訪表示,身上的珠寶價值近千萬,禮服也破20萬,笑稱是近3年以來最美的一天,「春天提早來了!」由於禮服有透視的設計,Melody在裡面穿了泳裝避免走光。