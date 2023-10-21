國民黨立委賴士葆20日上午在臉書發文，質疑蔡英文總統的博士論文為何要封存30年，直指「政黨輪替才是唯一的機會，打開蔡英文總統的黑箱論文」；總統府大動作透過媒體回擊，強調「蔡總統經過嚴謹程序取得博士學位」、「強烈譴責賴士葆造謠抹黑」。賴士葆同日晚間再回應，強調他是指「應開放、解封蔡英文博士論文」，總統府卻以「蔡英文有博士論文」來對他人身攻擊、指他有數位障礙、行為不當。他只想問蔡總統，公開論文這麼難嗎？有什麼理由要封存30年？

賴士葆在臉書回應總統府說，他今天援引彭文正、賀德芬的判例及行政院通過國家機密保護法暨政治檔案條例修正草案的內容，在臉書發文的重點是「行政院為避免浮濫保密，要解密政治檔案，然而說一套做一套，最該開放解開封存的就是蔡英文的博士論文。」根本沒有提到蔡英文有無博士論文，總統府卻氣急敗壞重申有博士論文，近乎潑婦駡街的姿態，對他進行人身攻擊，真的有失總統的位份和格局。

賴士葆說，他確信如果舉行公投或是民調，讓全民表態，蔡英文的論文應該公開或繼續封存30年，保證絕對多數的民意站在公開這邊。

賴士葆表示，一直以來有不少政大教授向他反應，無法苟同教育部將蔡英文的論文封存30年，難道這些對蔡英文論文不公開的行徑感到質疑的教授，也是沒有專業良知嗎？這樣對教授們是絕對的汙蔑。

賴士葆質疑，在資訊公開的時代，身為總統無視將論文封存30年造成社會的紛擾，執意的黑箱作業，公開論文有這麼困難嗎？

賴士葆指出，20幾年前，他在政大任教時，曾經代表政大到美國M IT等名校引進科技管理教材及教授到政大訓練種子教師，所以政大後來成立全國第一所科技管理研究所。此外，A I 時代來臨，他是第一位立委在社區舉辦很多A I研習營，讓A I融入百姓生活，總統府指控他有數位障礙實在是鬧笑話。

賴士葆強調，2012年他是第一個不斷地質詢、辦公聽會來推動Opendata的立委，因為他認為一個進步的民主國家，所有的政府資料應該盡可能對人民開放，當時馬政府積極回應這樣的訴求，後來台灣得到全世界政府資料開放第一名，作為一個推動資料開放的先驅者，他不知道有什麼理由論文可以封存30年？