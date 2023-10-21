國民黨總統參選人侯友宜暨台中市立委提名人誓師大會，20日晚間在台中市沙鹿區運19運動場舉行，現場湧入2萬人，侯友宜、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等3人再度合體。侯友宜表示，漢子、禿子、燕子合體，一起打倒只圖權力、心無人民的騙子。

侯友宜20日在臉書粉專貼文表示，禿子、燕子、漢子，一起打倒騙子，20日跟媽媽市長盧秀燕、老兄弟韓國瑜手牽手站在台上，看到滿場近2萬名台中鄉親對他們的支持，除了感謝，還是感謝。兄妹3人相聚，總免不了彼此開開玩笑，但更重要的是，「我們總是相互鼓舞打氣，這份熟悉與溫暖，從未因時間改變」。

侯友宜接著指出，民進黨當年開出了非核家園、最低工資、司法改革、保護台灣等空頭支票，騙了台灣人民，結果執政後，卻造成缺電、缺蛋、缺工，萬物皆漲薪水不漲、黑金弊案叢生等亂象，最可惡的是，把台灣推向戰爭的邊緣，卻不告訴人民真相。

侯友宜表示，請大家跟他們一起，凝聚所有渴望改變的力量，下架無能腐敗的政府，打倒只圖權力、心無人民的騙子，還給台灣這片土地清廉公平正義，讓中華民國重回安定繁榮的道路。