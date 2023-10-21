韓國人氣女團BLACKPINK（BP）成員Lisa來自泰國，憑藉精湛舞技入選出道，粉絲遍布全球，除了唱跳表演，她曾擔任大陸選秀節目《青春有你》的舞蹈老師，專業能力讓許多人佩服；不過近期Lisa在巴黎表演瘋馬秀，此舉引起兩極反應，一派認為她和脫衣舞孃一樣，一派則認為瘋馬秀也是一種藝術表現手法，近日Lisa再被拍下素顏模樣，有網友翻出她過去的照片，認為她顏值崩壞。

近期BLACKPINK團體合約即將到期，外界對於成員續約問題非常關注，傳出有三人不打算續約，Lisa日前回泰國為繼父慶生，一頭中分短髮用明顯髮夾裝飾，當天的Lisa看起來是素顏，再加上身上的藍色牛仔裙和黑色絲襪，整個人皮膚顯得黝黑，有網友拍下她髮絲凌亂的模樣發到網路上，狀態讓許多人搖頭，許多網友毒舌批評：「現在就很像以前TVB港劇裡的菲傭……原來韓國妝造這麼厲害的…… 」、「這造型，怎麼和大媽似的」、「她愛上了黑髮中分，誰能告訴她，這樣真的不好看」、「離開韓國的造型，素人一個，甚至還沒素人好看」、「沒有妝造感覺差好大」、「我覺得她想退圈了，我想不到其他原因了」、「感覺面相都變了」。

但也有人為Lisa緩頰：「我反而覺得這樣更漂亮更年輕」、「她本來素顏就這樣」、「我記得她是實力派不靠臉吃飯吧」、「她素顏很美！五官很好看」、「不工作時自在就好，我個人倒是挺讚賞這樣的自然」、「沒差啊～又不是靠臉」、「難道跟爸媽吃飯還要先走伸展台或紅地毯嗎？」