大陸A股市場近期買氣脆弱，在外資持續撤離下持續走低，20日已跌破3000點心理關卡。摩根史坦利報告指出，外國投資者從A股市場撤出已進入前所未有的階段，建議投資者不要趁低吸納，除非政策進一步放鬆，否則外國基金可能會繼續拋售，市場情緒仍然脆弱。

香港《經濟日報》引述大摩的報告指出，大陸A股投資情緒會繼續疲弱，短期外資撤離情況持續。剛公布的第3季經濟數據好壞參半，雖然國內生產總值(GDP)勝過預期，但仍面通縮風險，即使近日有中央匯金增持四大銀行A股，多家國企亦宣布增持或回購股份等消息，但仍待確定長遠是否對A股有幫助。

大摩又指，A股於8月7日至10月19日累計流出221億美元，創下「港股通」史上最大規模。隨著贖回期來臨，該行預料外資流出情況會持續到年底。

報告還指出，投資者需要關注中國宏觀經濟是否根本改善，以及政府刺激措施能否恢復投資者信心，如政治局會議和三中全會，和美國總統拜登與中國國家主席習近平下月在亞太經合組織峰會上是否會晤。

報導說，A股20日跌破3000點重要心理關卡，創去年11月初以來的低位，已抹去疫情經濟重開以來的全部漲幅，市場氣氛持續低迷。