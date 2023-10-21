馬來西亞有位外送員，上門取貨不但沒有拿到貨，還被要求去查看女客戶丈夫的車子在不在，此舉令外送員又生氣又好笑，並po上網分享。網友推測該女子大概是懷疑丈夫出軌，才特地請外送員前來「捉姦」，笑稱是外送員的「新服務」，也有外送員說，願意多做幾次這種「外送」，搞笑的歡迎人妻私訊。

日前馬來西亞一名女子用外送平台Grab找外送員，表示自己並不在家但要求外送員到家取貨，訂單上也有備註「需上門取貨服務」，當外送員抵達時連絡女子，女子卻回覆：「大哥你好，這個工作比較輕鬆，你幫我看看我老公的車有沒有停在家裡」。外送員傻眼詢問：「不是叫我來拿貨嗎？」對方才坦承「其實只是要請你幫我看一下車子在不在而已」。外送員覺得又生氣又好笑，並把這次經歷分享在臉書上，自嘲「Grab送外送❌；Grab成為私家偵探✅」。

這一事件迅速在Facebook群組「Ketuk-Ketuk Ramadan」上傳開，引起了廣泛的討論。許多網友猜測，這名顧客可能是擔心她的丈夫出軌，因此使用這種方式來監視對方的行蹤。有人稱這是「妻子們又有新的間諜伎倆」，也有人開玩笑建議外送員可以將這次經驗添加到他的履歷，成為私家偵探。

也有人認為這樣的做法是多此一舉，並建議使用更合理的方法，如安裝CCTV（閉路電視）或使用地圖定位來監控車輛。這一事件引起了社交媒體上的廣泛關注，並讓人們紛紛討論，外送員的工作範圍是否已經擴展的太廣。

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