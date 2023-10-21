國防部軍備局今天（20日）下午在宜蘭大福沙灘進行對海實彈射擊時，砲擊一艘宜蘭賞鯨船「超級星3號」，當時賞鯨船載著29名遊客，事後得知國防部軍備局疑似未申請海巡艦艇戒護，導致船隻誤闖演習區域，所幸僅船首遭到毀損，船上人員均無受傷，對此，國防部20日深夜也緊急回應了。

根據國防部發布的新聞稿表示，軍備局大福兵試場在9月18日發布10月份射擊通報，公告在20日對海面管制區實施射擊，下午2點至4點30分，單位對管制區實施雷達掃瞄、確認無船隻後，即射擊120公厘迫擊砲假彈（內無炸藥)，然而卻在5點10分接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷。

國防部表示，軍備局將編組專案人員，實施完整調查，以確保海面作業船隻安全，達成武器裝備測試目標。根據《中時新聞網》指出，這艘載有5名船員及29名遊客的賞鯨船「超級星3號」闖入演習區域卻無人發現，當時火砲射擊仍繼續進行，其中一門砲彈就擊中「超級星3號」的船艏，造成船上人員驚嚇，船艏欄杆也當場破損，所幸無人受傷，實在是不幸中大幸。

根據賞鯨業者簡明義表示，軍方有告知不是賞鯨船的問題，船隻並沒有進到管制區，軍方進行了解和檢討後，會告訴他們結果。另外，海巡署也表示，軍方沒有申請海巡艦艇戒護，但軍方都有監測系統，如果有船隻闖入試射範圍，就會停止射擊；據了解，賞鯨船當時在頭城竹安外面海域且沒有闖入軍方事先公告的試射範圍。

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