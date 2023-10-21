南韓女星韓韶禧，因演出《夫妻的世界》打開知名度，不過五官精緻自帶高級感的她，其實身世相當坎坷，自小父母離異，被奶奶一手帶大的她，為追夢放棄讀大學，一邊打工一邊找尋出道機會，但20歲時發現母親欠下大筆債務，她也相當孝順幫忙打工還債，怎料韓韶禧走紅後，卻被爆出母親以她的名義借錢。

韓韶禧5歲時父母離異，從此就和媽媽斷了聯繫，唯一的親人就是奶奶；17歲時她離開故鄉蔚山到首爾打拼，為了租金、演員課程的費用到處打工，不過她卻在20歲那年發現媽媽欠下大筆債務，身為女兒的她，即使與母親已許久未聯繫，但仍努力打工幫忙還債。

怎料，母親卻未因此收手，在韓韶禧出道走紅後，四處以女兒的名義借錢又捲款落跑，導致債主不斷找上韓韶禧；對此，韓韶禧在事件曝光後，先是透過公司發布聲明：「該帳戶是申某在韓韶禧未成年時私自開通的，用來在韓韶禧不知情的狀況下借錢」並表示，沒有替母親還債的計劃。

隨後，韓韶禧也發出長文道歉「出道後債權人告訴我母親以我的名字和活動作為盾牌借錢不還，金額達到了我無法負擔的程度。以我年幼不成熟的判斷，以為只有替她還錢才能解決問題，但卻因為我的過失產生了更多受害者，非常抱歉」。

如今的韓韶禧星途大開，先前也被曝光一次付清19.5億韓元（約台幣4900萬元）買下豪宅，與玄彬孫藝珍當鄰居，不少網友聽到這個消息也紛紛祝福，希望韓韶禧與奶奶一起住大房子裡過得幸福。