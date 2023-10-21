From @TheAthletic: The last time teammates heard from former NBA player Delonte West, he was living outside of a 7-11. People, with means and contacts, have tried to help. Save him, really. Except they can’t buy their way to a solution. Not with this. https://t.co/tB7riB8b5J pic.twitter.com/L003hPFK96 — The New York Times (@nytimes) October 13, 2023

前NBA球員魏斯特（Delonte West）再度淪落街頭，他長期受到心理健康問題的折磨，2020年9月被人發現在街頭行乞，好心的前老闆庫班（Mark Cuban）派人照顧他，資助他接受治療。魏斯特振作之後一度藉著打零工生活，但在2022年7月再度被發現於街頭乞食，還因為擅闖他人車輛被捕，不幸的是到了2023年，他的境況還是沒有改善。魏斯特曾對朋友說：「有時候我會忘了自己打過籃球。」

根據美媒《The Athletic》最近的消息，魏斯特仍舊睡在維吉尼亞州的便利超商7-11外面，日間就向路人行乞，儘管朋友想要幫助他也不知從何下手。

退役NBA球員尼爾森（Jameer Nelson）說：「我真的想哭，他身旁有這麼多愛他的人想要伸出援手，但他得先下決心幫助自己，我永遠會等著他。」尼爾森強調魏斯特並不缺乏援助，他擔心的是魏斯特已經自我放棄了。

魏斯特的心疾從球員時代就很嚴重，2008年他曾向總教練告假回家，前騎士隊友詹姆斯（LeBron James）拉著他懇談近1個小時，還表示願意提供一切援助，魏斯特後來在2015年的訪談提起這段故事。但是就如尼爾森所說，除非魏斯特願意自救，否則詹姆斯、庫班都幫不了他。