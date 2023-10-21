大陸34歲女星張天愛擁有艷麗臉蛋和火辣身材，出演網路劇《太子妃升職記》後一炮而紅，她和男星徐開騁交往，但兩人都沒有公開承認關係，沒想到徐開騁劈腿女星古力娜扎被發現，張天愛將兩人對話錄音公布，徐開騁坦承交往中酒後亂性，讓網友紛紛為她抱不平，時隔一年張天愛似乎已走出陰霾，日前看秀時的狀態被拍下，火辣身材令網友一時不知道該看哪。

張天愛14日參加上海時裝週，身上穿著波蘭品牌Magda Butrym，腳上是義大利精品鞋履品牌Sergio Rossi，飾品來自巴黎的dinh van，當天她頂著大波浪捲髮，洋裝領口處挖空露出大片白色肌膚，北半球曲線畢露，十分性感。張天愛工作室也放出拍攝影片及多張照片，流出的秀場影片中張天愛看秀時光正好打在她身上，瞬間美翻了，讓不少網友留言：「我的眼睛都不知道往哪裡看了」、「徐開騁是怎麼想的竟然背叛女神」、「愛姐絕了，靚絕上海灘」、「狀態也太好了」、「恢復回來了太棒了，之前太瘦了，現在健康」、「我要有這身材做夢都能笑醒」、「在國外都不算啥。她的美屬於叫做：豔麗」、「差點沒認出來，太美了吧自律的美女」。

張天愛近年播出作品有《妖貓傳》、《中國機長》、《中國醫生》、《前任4：英年早婚》、《雪中悍刀行》等等，待播作品中《阿麥從軍》由她主演了電視劇版和電影版，令外界十分期待。