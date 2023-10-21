哈瑪斯7日突襲以色列，發動「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）。

自從1948年以色列建國後，和巴勒斯坦一直因領土爭端、難民問題和安全威脅導致爭執和衝突不斷。以色列控制西岸、加薩走廊和東耶路撒冷等地區，而巴勒斯坦認為，這些是他們的領土。此外，巴勒斯坦難民問題也始終未獲解決，加上以色列不時受巴勒斯坦恐怖組織威脅而動武。

雙方新仇加舊恨，在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，導致當地超過1400人傷亡後，以方正式全面宣戰，並反擊加薩，奪去超過4,000條巴勒斯坦人命。雖然美國總統拜登力挺以色列，直批哈瑪斯突襲無異於15個911恐怖攻擊，但也警告以國，重新佔領加薩會是大錯。由於以色列封鎖加薩，不斷加以空襲，造成巴勒斯坦民眾死傷慘重，引發全球各地大規模示威抗議。隨著以色列積極部署超過30萬大軍，蓄勢對加薩發動地面攻擊，以剷除哈瑪斯，當地緊張情勢持續升高，以下是這次以巴戰爭至今的重要進程：

哈瑪斯10月7日發動突襲，從加薩走廊發射大量火箭彈射向以色列。（圖／新華社）

10/07

巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯對以色列發起了廣泛攻擊，以色列軍方表示，哈瑪斯發射了數千枚火箭，甚至達到特拉維夫北部，並派遣武裝份子滲透進入靠近加薩邊界的南部城市。以色列發布動員令並宣布「鐵劍行動」準備長期作戰。

10/08

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對以色列的奇襲，不到1天導致數百人喪生，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，將痛擊這好戰組織，讓它付出空前代價。

10/09

美國派遣「福特」號核動力超級航母打擊群和戰機向東地中海前進，並承諾提供以色列更多裝備和資源。黎巴嫩真主黨 （Hezbollah）表示若戰爭加劇，他們會進一步參戰。埃及情報官員表示曾提醒以色列要留意加薩，而以色列忽略了警告。以色列國防部長加蘭特宣布，為打擊哈瑪斯份子，將全面圍困加薩地區，切斷電力，食品和燃料等民生必須用品也不准進入。

美國海軍航母「福特號」(USS Gerald R. Ford)是全球最大的航空母艦，目前部署在東地中海，表示對以色列的支持。（美聯社）

10/10

以色列出動強勢火力壓制哈瑪斯多線攻擊，加薩走廊全境民宅、學校已成空襲標的，導致18萬7500名居民無家可歸，以國總理誓言轟炸只是開始，而聯合國官員籲以色列勿圍困加薩走廊。

10/11

以色列總理尼坦雅胡與在野的民族團結黨籌組緊急政府與戰時內閣，全力因應這場戰爭。加薩地區唯一的發電廠停止運作，當地電力中斷。以國防長葛朗特解除所有作戰限制，讓以軍開始向加薩走廊展開「全面進攻」。

由於擔心以色列即將展開地面攻勢，大批北加薩民眾向南撤離。

10/12

以色列南部屯墾區傳出200名民眾被殺害，部分嬰兒遭到斬首，哈瑪斯則駁斥殺嬰。以色列軍方宣布已將坦克開往加薩邊境，美國國務卿布林肯抵達特拉維夫，證實25名美國人遇害，重申美對以支持立場。聯合國特別報告員批以色列圍困、轟炸行動構成反人類罪。

加薩醫院遇襲，至少導致500人喪生。

10/13

美國安會議發言人柯比表示，以色列宣布要靠自己執行這些軍事行動。同時公布幾張小嬰兒遭殺害、焚燒的照片，證明哈瑪斯罪行。以色列在加薩走廊的軍事行動中使用了白磷彈，並在加薩走廊北部空投大量傳單警告居民24小時內往南部撤離。

10/14

世界衛生組織的物資抵達埃及，等候以色列放行邊境。以軍攻擊了一輛媒體採訪車造成1死5傷，以色列總理尼坦雅胡視察位於加薩邊境的以軍部隊，表示「下一階段即將到來」。

10/15

美國再派「艾森豪號」航母打擊群前往地中海。以色列國防軍發言人，表示將持續獵殺巴勒斯坦激進組織哈瑪斯加薩政治局主席辛瓦。俄國要求聯合國安理會，就以巴衝突的決議草案進行投票，呼籲人道主義停火。

辛瓦（Yahya Sinwar）是哈瑪斯在加薩的頭號領導人。（美聯社資料照）

10/16

美國總統拜登在專訪中卻直言警告以色列，不該重新佔領加薩。而這是在哈瑪斯發動突襲後，拜登首度做出重大公開表態，要以色列自制。

10/17

伊朗外長警告，由於以軍持續轟炸加薩，預料很快就會發動地面攻擊，伊朗不會容許以色列在加薩走廊採取這類行動而不承受後果。布林肯警告，要是哈瑪斯阻止平民獲取人道援助，美國將率先譴責，並會設法這類事情再發生。

在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），人們在煤氣中斷後用柴火做飯。（圖／新華社）

10/18

哈瑪斯指控以色列空襲加薩醫院，至少導致500人喪生，還有更多人受困斷垣殘壁下；以色列聲稱這是哈瑪斯的「自己人」、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織火箭彈發射失誤釀禍，並公開衛星圖分析與哈瑪斯特工對話錄音檔佐證。美國總統拜登短暫造訪以色列表達支持。美聯邦眾院外交事務委員會通過法案，若伊朗撐腰的部隊介入以巴衝突，美國駐中東部隊將會動手。

拜登18日訪問以色列，在特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）與親自前來迎接的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）擁抱。（圖／美聯社）

10/19

以巴互控空襲加薩醫院，釀成500人罹難，外媒公布醫院遇襲前20秒，火箭在空中「急轉彎」的畫面。此外，因應以巴衝突可能升溫，美軍加派惠特尼山號指揮艦前往東地中海；另外專家評論，以軍若進軍加薩展開地面戰，可能結合不同的無人機駭客戰術鎖定哈瑪斯。

以巴互控空襲加薩走廊的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital），釀成約500人喪命。圖為倖存傷者（圖／美聯社）

10/20

以巴衝突將進入第三周，以色列高官稱內閣已同意，部隊準備好後將隨時進入加薩進行地面戰，誓言將加薩500公里地底隧道變成「世界最大墳場」。與此同時，拜登發表演說批評哈瑪斯與普丁想要「消滅」民主鄰國，宣布將向國會提交緊急預算請求，支持以色列與烏克蘭，強調「不值得」拋棄以、烏。此外，美國務院官員保羅請辭抗議華府軍援以色列，痛批此舉「短視」。