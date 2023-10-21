新加坡外交部前部長楊榮文日前來台出席亞太千里論壇時，提出「台灣被美國利用」等論述，遭外交部發聲明駁斥。前立委郭正亮指出，楊榮文強調，如何處理兩岸關係，會直接影響到台灣在東協受歡迎的程度。兩岸關係不好，新南向政策就不會有效。新加坡不斷適應國際新秩序，將自己打造成一個有價值的國家，才能生存至今。台灣應該試圖讓自己對中國大陸具有價值，不論大陸未來變什麼樣，台灣都會是很重要的一部分。

「所以楊榮文講這個話就很實在！」郭正亮19日在《亮劍台灣》節目表示，楊榮文說：裴洛西來訪問台灣，我不認為有哪個東協國家感到高興！台灣必須要了解，如何處理兩岸關係，會直接影響到台灣在東協受歡迎的程度。兩岸關係如果搞得不好，台灣的新南向政策就不會有效。

「新加坡就是大家公認，東協的大腦。人家跟你講大實話！」郭正亮指出，結果上次楊榮文來台灣演講，也被我們外交部、我們外交吹牛部反駁，也是吳釗燮。「誰在講真話？當然是楊榮文在講真話嘛！」他說新加坡太小了，從獨立到今天，一直不斷調整自己，適應新的現實、新的國際秩序。也將自己打造成一個，對於所有國家來說，都有價值的國家，才有辦法生存到今天！「我覺得這句話講得真的是，非常實在！」

郭正亮直言，事實上新加坡本來是完全親美的，當然在這個過程當中，他又看到了中國的崛起，開始調整自己的角色，結果他現在跟中國大陸關係也非常好！而且更離奇的是，他可以跟美國做軍演，也可以跟大陸做軍演，「有這樣的國家？」

郭正亮強調，人家就是拿捏得好，要知道如何同時去左右逢源，得到雙方給你的好處，「所以他看得非常地清楚！」

郭正亮提到，楊榮文還說：在這中美大國競爭的時代，台灣應該試圖讓自己對中國大陸來說具有價值，不論中國的未來變成什麼樣，台灣一定都會是很重要的一部分。就像是花園中一株美麗的植物，造訪這座花園的訪客都是為了這株植物，沒有了它，這座花園就不完整。