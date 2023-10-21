根據《財訊》報導，LUXGEN於10月12日下午3點起正式開放純電代言人、純電夥伴們預購，n7推出「n7五人亮點版」（純電會員預購價129.9萬）、「n7七人亮點版」（純電會員預購價134.9萬），LUXGEN董事長左自生指出，這個價格的制定，等於是台灣電動車價格親民化的開始，與國產燃油版中型SUV價格幾乎一致，讓燃油車轉電動車無痛轉移，將會是台灣電動車普及化的關鍵一步。

《財訊》報導指出，為了實踐對專案會員的百萬內承諾，納智捷也依約推出「n7五人純粹版」（純電會員預購價99.9萬），標配12.3吋數位儀錶板＋15.6吋中控螢幕，續航里程505公里、零百加速7秒內以及ADAS Lv.2＋的智慧自動駕駛輔助功能。

根據《財訊》報導，左自生指出，之前的2.5萬張會員，預計會有30%轉為實質訂單，估計約有7000~8000張，預期其中5成會選擇99.9萬的會員優惠版本。納智捷並規畫2024年1月中開始交車，目標半年內將訂單消化完畢，由於百萬元內車價非常具有吸引力，有機2024年全年掛牌量超越特斯拉，拿下台灣電動車銷售冠軍。

《財訊》也發現，此外，n7在不斷調校精進後，正式送測取得的續航里程更升級至505公里；左自生說，全球電車蓬勃發展，喜的是越來越多人擁抱電動車，但憂則是全球搶人才、搶原物料及供應鏈問題等，讓電動車成本居高不下，電動車比燃油車成本高20%，LUXGEN未來除持續銷售油車外也會加入電動車銷售行列。