美國拜登政府擴大禁止AI人工智慧晶片輸往大陸的範圍，GPU霸主輝達大受衝擊，從遊戲玩家愛用的RTX 4090到先前為了符合禁令而降規生產的A800及H800都被管制，讓執行長黃仁勳不禁哀號，整晚沒睡只為了想辦法，回頭檢視美國加重制裁的脈絡，華為Mate 60 Pro手機的誕生與熱銷，無疑是壓倒駱駝的最後一根稻草。

孟晚舟結束1000多天的限制行動，得以返回中國。(美聯社資料照片)

今年9月25日，正好是華為創辦人任正非之女、華為副董事長兼財務長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國大陸2週年，而在此之前，華為於8月底無預警發售新5G智慧型手機Mate 60 Pro ，在全球半導體高科技界引發高度關注，尤其恰逢美國商務部長雷蒙多拜訪北京的敏感時機，依BBC報導，有專家當時就預料，華為此舉政治信號濃厚，美國恐將對中國半導體祭出更強烈的制裁，並擴大審查與中國半導體及有關產業鏈。

事實上華為5G旗艦新機Mate 60 Pro重返智慧型手機市場，除了是全球首支具衛星電話功能的手機，處理器晶片更是由中芯7奈米代工，大陸晶片業顯然已經找到突破美國制裁的著力點，也確實引發美 國後續強烈回擊，但影響究竟會有多大？

拜登晶片新禁令對輝達造成重大影響。圖為輝達執行長黃仁勳（示意圖/達志影像/shutterstock）

■拜登政治壓力爆棚

綜合外媒報導，華為與中芯的能力讓外界懷疑美國制裁是否有效，並引發要求拜登政府實施更激烈制裁的政治壓力，除了針對華為手機進行調查，還推出新的制裁措施彌補漏洞。

雖然華為只是推出新手機，但半導體技術的提升讓美國細思極恐，不免聯想，大陸已經將技術用在發展軍事上，國安問題、軍事實力正是美國最害怕也是最必須堅守的領域。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）瓦德瓦尼人工智慧和先進技術中心主任Gregory Allen表示，「雖然華為手機本身並不會造成美國重大的國安問題，但內部晶片絕對是了解大陸半導體行業的訊號，如果大陸軍方沒有達到此水準，這些能力與技術將不可避免地流向軍方。」

華為Mate 60 Pro系列手機上市的時間落在8月底至9月初，僅僅一個月後，美國就宣布擴大半導體技術出口管制範圍，顯示當局面臨極大的壓力。

英特爾被點名是新禁令的受害者之一。（圖／路透社）

眾議院中國問題特別委員會主席、眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）就曾喊話，「如果沒有美國科技，中芯國際不大可能生產出這款晶片，是時候終止向華為和中芯國際出口所有技術，明確表達任何藐視美國法律、危害美國國安的企業將無法取得我們的技術。」

■美國傷人七分、損己三分

然而美國制裁不是只有傷到大陸廠商，就連美國大廠都面臨考驗，知名分析師郭明錤提到，英特爾可能是美國晶片新禁令的最大輸家，因為英特爾的Habana Gaudi 2客戶主要來自中國。

此外，郭明錤表示，超微目前的主要客戶均以北美CSP/服務平台商為主，如果股價下殺反而提供短線購買點，輝達則需密切觀察其他客戶需求，是否能抵銷新禁令帶來的影響，且內部已針對美國可能進一步禁止銷售L40S擬定措施。

分析師陸行之坦言，其實沒有什麼意外，就是之前美國主流媒體一直放出來的擴大半導體技術管制（設備，設備出口國，超級電腦晶片等等）新聞成真了。

陸行之建議，相關公司都要找行業專業律師解讀，美國工業安全局也應該做個簡單的報表顯示之前說啥，現在改成什麼。此外，陸行之也說，未來一個電子系統超過500億電晶體，加了HBM（High-bandwidth memory）就可能需要美國核准，以後台積電、三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標。

大陸晶片再次面臨打擊，前景未卜。（圖／路透社）

■大陸晶片前景未卜

大陸晶片業面臨美國一連串的猛攻，未來前景茫茫，只能加快自給自足的腳步，才有機會縮小差距，美國智庫Rand Corporation高級國防事務研究員Timothy Heath表示，「大陸必須整合現有的供應鏈面對美國制裁，但這對他們來說是一件非常有挑戰的事情。」

Timothy Heath也提到，美國半導體的限制措施將削弱大陸追趕美國的努力，最終會導致大陸武器的品質與先進程度被美國拉開差距，「受到美國的限制，加上大陸與美國盟友的關係日益緊張，獲取最先進技術的機會可能消失，大陸在軍民融合上處於不利位置。」