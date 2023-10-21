人吃同類被視為道德禁忌，但在動物界卻不罕見，只是很少被影像記錄下來。澳洲一名保育人士日前親眼目睹一條黑頭盾蟒（black-headed python）吞食同類的畫面，「蛇吃蛇」整整花了15分鐘才完食，也讓他有幸拍下這珍貴的一幕。

「新地圖集」網站報導，澳洲野生動物保育協會（AWC）區經理史托克（Nick Stock）最近在遠北昆士蘭（Far North Queensland）視察野火災情時，意外發現一隻成年黑頭盾蟒正纏繞另一條體型較小的同類，意圖讓對方窒息。

"Got mad at my mate so I ate him for lunch” 🐍🐍



A large Black-headed Python feasting on a smaller snake on our Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, in far north Queensland. #OnlyInAustralia



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📷 N Stock/AWC pic.twitter.com/xgfHw8PkJx — Australian Wildlife Conservancy (@awconservancy) October 18, 2023

史托克描述自己就站在不遠處，看著這一場獵食秀：「是我運氣好，能看到這幅景象。從我開始觀察起算，牠先是緊緊纏住對方，然後撐開血盆大口慢慢吞，前前後後花了大約15分鐘才完食，最後鑽回了3公尺外的窩。」他表示，體型較小的蟒蛇被吞下肚時「還活著」，從畫面中也能看到掠食者吃完大餐後，身體足足寬了一倍。。

黑頭盾蟒不具毒性，是澳洲北部的特有蛇種。相較於其他蛇類經常以小型哺乳類為食，黑頭盾蟒更常捕食爬蟲類，包括巨蜥和其他毒蛇，吃同類的例子也不在少數，這麼做不僅是為了填飽肚子，也減少競爭者跟牠搶奪資源，可謂完全體現了「適者生存」的大自然法則。