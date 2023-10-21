新生命到來無用持續偽單身 人妻心碎！夫與小三愛的足跡遍全台

雲林一名黃姓女子與陳男在103年結婚，婚後育有2名子女。黃女指出，陳男一開始勉強稱得上照顧家庭的男人，但108年起陳男回家與我還有小孩卻互動冷淡，我形同過著「偽單身」生活，陳男持續缺席所有家庭生活，彼此生活已無交集。

111年某日，陳男返家求歡，後來我發現懷孕了，原期待新生命到來能為家中帶來新氣象，也可挽回陳男不甚關心家庭的心，而111年12月某次產檢等待看診時，無意間看了陳男手機，發現他與張女從108年起密切交往。

張女108年認識陳男時，就知道他是有家庭的人，交往期間發生不計其數性關係，「愛的足跡」遍及全台各地，張女為宣示「主權」，到每個景點都會留下親密合照。

更令人髮指的是，2人交往期間，陳男固定每月10萬元不等包養，張女甚至向陳男要求將我所使用的「BMW」與「BENZ」供其使用，張女還把名車照片放到社群平台炫富，向網友佯稱是自己的車。

2人交歡地點遍及各地，甚至在我的床上發生關係，張女更會應陳男要求穿緊身短裙增加閨房情趣，完事後還留下影片做為日後回味。張女時常傳送裸弄身體照片、影片，影片還聲聲嬌嗔「老公」、「寶貝」呼喚陳男，絲毫未見破壞他人家庭最起碼的閃躲與羞愧。

某年白情人節時，張女還提議拍攝「婚紗照」，陳男答應拍了大量「婚紗照」，張女還說，「可到國外辦理結婚，這樣就不會有重婚罪疑慮」。張女還找自己母親要求陳男離婚，張母還說，陳男人生如果有我，就可能有問題，要跟張女在一起才是魚跟水。黃女憤而請求張女賠償300萬元精神慰撫金。

法院審理，2人經由交友網站認識，張女知悉陳男已婚。法官認，侵害配偶權的行為，並不以通姦行為為限，倘夫妻之一方違反婚姻誠實義務，與婚姻外之第三人發生通姦以外親密行為，而破壞他人婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，該行為人（含配偶之一方及婚姻外之第三人）即屬侵害婚姻關係存續中之他方配偶基於配偶關係之身分法益，情節重大，他方自得依上開規定請求非財產上之損害賠償。

法官審酌，慰撫金之賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要，其核給之標準固與財產上損害之計算不同，然非不可斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度及其他各種情形核定相當之數額。

法官斟酌，2人不當交往期間長達數年之久，侵害黃女配偶身分法益之行為態樣，與兩造身分、社會地位、經濟狀況等一切情狀，日前判決，認黃女向張女請求之精神慰撫金應以100萬元為適當。可上訴。