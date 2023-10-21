台北市一名陳姓男大生，去年（111年）12月25日晚間11時許，前往北巿大安區一家夜店飲酒慶生，在店裡認識了滿18歲的A女，直到隔天凌晨3時許，聚會結束準備離開夜店時，A女不勝酒力喝芒。

男大生便隨同A女搭計程車，回到A女的住處，進入房間後，男大生利用A女因酒醉而不知抗拒，性侵得逞。

法院審理，男大生不思尊重A女性自主決定權，對A女身心傷害甚深，本應予以嚴懲，考量男大生犯案年僅20歲，血氣方剛，且犯後坦承犯行，並與A女調解成立，並已如數賠償，顯見犯後已積極彌補自身犯行對A女所造成之損害，男大生確有悔意，依刑法第59條酌減其刑。

法官審酌，男大生對於兩性觀念、女性性自主權利之尊重尚有欠缺，為深植其守法觀念，記取本案教訓，日前依犯乘機性交罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定隔天起3年內，向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時義務勞務，並參加法治教育5場次。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！