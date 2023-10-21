教育團體日前指出，不當黨產處理委員會進入高中舉辦研習活動，引發外界關注，國民黨立委鄭麗文也在質詢時痛批民進黨的轉型正義跟威權時代有甚麼不一樣？不斷挑起仇恨對立，「這跟文化大革命有什麼兩樣！」對此，前立委郭正亮表示，總統蔡英文「有史以來最獨裁的總統」，不只用黨產會鬥爭國民黨、把潛艦等重要決策收歸國安會，連對黨內都用中評會停權威脅，訂下鐵律不准有異音，讓立委淪為橡皮圖章，蔡英文這樣做黨主席、做總統，本身就是民主大笑話。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》表示，黨產會跟促轉會大家都認定是民進黨的專屬機構，雖然是立法院多數通過法律，成立這兩個機構，但政治性非常強、不用多說，政黨輪替一定會解散這種亂七八糟的機構。

郭正亮直言，民進黨又不是革命政權，成立黨產會每天鬥國民黨，全世界哪有這種民主政治，黨產會早就該改名叫「鬥爭國民黨委員會」，大家都知道黨產會的政治意涵，教育部長潘文宗答詢時還裝不懂，真是丟臉。

郭正亮也點名總統蔡英文，從前總統陳水扁、馬英九到現在蔡英文第二任，蔡英文是「有史以來最獨裁的總統」，700多天不開記者會、潛艦國造等重要決策都收到國安會，哪有人這樣治理國家！

郭正亮指出，蔡英文通過萊豬進口之前，民進黨立院黨團都不知道，當時綠委林淑芬、劉建國、江永昌都違反黨團決定，投下反對票；陳水扁時期都是用罰款處理，最多就罰５萬，讓立委為自己行為負責，但蔡英文卻是「訂下鐵律」再犯就送中評會、停權，就知道這個人有多獨裁，整個政黨都沒有聲音，政策都只能聽蔡交辦，立委淪為橡皮圖章，民進黨從來沒有這麼沒有聲音過！幾乎把立委權力都收回去，停權就不能被提名，誰敢違背，哪有人這樣做黨主席、做總統，本身就是民主大笑話。

郭正亮也點名現任黨主席賴清德，要不要面對這個問題？一天到晚在講民主與專制，結果自己越來越像共產黨，再讓民進黨執政下去還得了？