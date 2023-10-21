民眾黨總統參選人柯文哲20日上午透露，自己跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜其實都見過面了，也公開表態「本來就不會整碗捧去」，若跟國民黨合作，「當然國民黨還是主力，人還是比我們多，這我們知道」。對此，朱立倫今接受媒體聯訪時也回應，跟柯長期保持溝通跟聯繫，並透露近期雙方談論的內容。對此，前立委沈富雄20日就表示「柯文哲有沒有講過藍白合三個字？我跟你講，我從來沒有聽過他講藍白合，最後是會怎麼樣，我已經『盡在不言中』了」，引發討論。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，「柯文哲見過朱立倫也見過侯友宜，這應該是秘密會議，因為沒有人知道」，沈富雄指出，「在你們的記憶當中，柯文哲有沒有講過藍白合三個字？我跟你講，我從來沒有聽過他講藍白合，他跟藍軍最友好的一場，就在中華戰略協會，他也沒有講藍白合，他只有說會合，不用擔心，他藍白合這三個字在我記憶所及，如果他有講過，那我道歉」。

沈富雄也提到，「柯文哲這麼在意民眾黨的成長，那民眾黨成長的養分來自國民黨，他是希望民眾黨最後成為第二大黨，把國民黨甩開」，沈富雄說，「所以國民黨要醒過來，柯文哲不是那樣好心的人，他不會去成全國民黨奪得政權，柯文哲這麼看重自己、民眾黨的人，不只沒講過藍白合，也沒講過白藍合」

沈富雄最後也說，「柯文哲是赤腳的，侯友宜是穿鞋的，他的包袱、歷史負擔何其重大，所以穿鞋的人看到赤腳的，當然不願意弄髒自己的鞋子，國民黨當然不願背負破局的罵名，但最後是會怎麼樣，我已經盡在不言中了」，而主持人趙少康也突問「所以你認為會合不成」，沈富雄也堅定回答：「對！」